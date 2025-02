Gelo e neve fino in pianura: le previsioni meteo dal 7 febbraio

Le previsioni meteo annunciano una irruzione gelida dal 7 Febbraio sull’Italia, la neve potrebbe anche arrivare in pianura.

Febbraio si preannuncia come il mese della rivincita dell’inverno, con un’irruzione gelida e nevosa che potrebbe interessare l’Italia a partire dai primi giorni del mese. La causa di questo cambiamento climatico radicale è da ricercarsi nei grandi movimenti atmosferici a scala emisferica che vedranno l’alta pressione delle Azzorre migrare verso latitudini polari, posizionandosi sull’Islanda.

Questo fenomeno metterà in moto dalle zone circumpolari Artiche – precisamente tra la Penisola Scandinava e la Russia – delle masse d’aria freddissime che gradualmente invaderanno l’Europa, fluendo come un fiume d’aria gelido verso il Vecchio Continente.

Previsioni meteo per l’Italia

L’Italia si troverà presto ad affrontare questa ondata di freddo artico. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire dal 7/9 di Febbraio una massa d’aria fredda di origine artica, guidata da un ciclone posizionato tra Finlandia e Russia, dovrebbe muoversi dapprima verso l’Europa centrale-orientale per poi raggiungere anche il nostro Paese. Se queste previsioni saranno confermate, ci si può attendere un crollo verticale delle temperature con valori ben al di sotto delle medie stagionali prima al Nord e successivamente nelle altre regioni italiane. Dopo settimane caratterizzate da temperature insolitamente miti per il periodo invernale, l’Italia potrebbe quindi trovarsi a fronteggiare una seria ondata di gelo.

Ma non è tutto: entro la metà del mese potrebbe formarsi nel comparto Nord Atlantico una vasta depressione atmosferica sospinta da correnti instabili pronta a colpire dapprima la Penisola Iberica per poi approfondirsi sul bacino del Mediterraneo trasformandosi in un profondo ciclone. L’Italia risulterebbe così stretta in una sorta di tenaglia tra il freddo proveniente dall’esterno e una perturbazione dall’altra parte.

Questa configurazione meteorologica non esclude lo sviluppo di condizioni avverse con precipitazioni che potrebbero interessare principalmente le regioni del Centro-Nord Italia. Data la presenza contemporanea di temperature molto basse su gran parte del territorio nazionale, non è esclusa la possibilità che la neve possa fare capolino fino a quote pianeggianti.

Per quanto riguarda i dettagli più specifici e le aree maggiormente coinvolte da questa lunga fase fredda sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti meteorologici; molto dipenderà infatti dalla formazione dei minimi depressionari e dalle correnti in ingresso sul territorio italiano. È bene ricordare che alcune tra le più significative ondate di gelo e neve registrate nel nostro Paese sono avvenute proprio nel mese di Febbraio, confermando così come questo periodo dell’anno sia particolarmente propenso a dinamiche climatiche intense.

Inoltre, sarà fondamentale monitorare anche il comportamento del Vortice Polare nelle prossime settimane poiché esso potrebbe avere ripercussioni significative sulle condizioni meteorologiche italiane durante questo periodo dell’anno tradizionalmente dinamico sotto il profilo climatico.