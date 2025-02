Tempo in miglioramento, le previsioni meteo di lunedì 3 febbraio

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 3 febbraio, vedono un cambio di fronte e un tempo stabile. Le previsioni dettagliate.

L’Italia si trova ancora una volta sotto l’influenza di un vortice ciclonico che, dopo aver caratterizzato le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, continuerà a determinare il tempo anche per la giornata di lunedì 3 febbraio. Questa perturbazione, la prima del mese in corso, ha portato piogge e neve in diverse regioni del Paese, con precipitazioni localmente intense soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori.

Il fenomeno meteorologico ha interessato principalmente le regioni meridionali e parte del Centro Italia. Tuttavia, è previsto un graduale indebolimento del vortice ciclonico nel corso della giornata di lunedì, man mano che si allontanerà verso la Grecia. Nonostante ciò, nelle zone già colpite continueranno ad essere presenti precipitazioni fino alla sera o alla notte.

Previsioni dettagliate

Nel frattempo, nel resto d’Italia prevalgono condizioni di tempo stabile grazie all’espansione dell’alta pressione proveniente dall’Europa centro-occidentale. Questa situazione favorirà un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale a partire da metà settimana.

Da martedì 4 febbraio fino almeno a giovedì si prevede quindi un tempo prevalentemente stabile e asciutto su quasi tutta l’Italia. L’unica eccezione riguarderà l’estremo Sud dove potrebbe persistere una certa instabilità ai margini dell’anticiclone. Durante questo periodo è anche probabile il ritorno delle nebbie in pianura Padana.

Le temperature non subiranno variazioni significative almeno fino a metà settimana; tuttavia è previsto un calo delle temperature minime notturne favorito dai rasserenamenti notturni. Verso il fine settimana invece si prospetta un calo termico più marcato che riporterà i valori su livelli più consoni alla stagione invernale.

Per quanto riguarda le previsioni dettagliate per lunedì 3 febbraio: al Nord Italia e nelle regioni centrali come Toscana, Umbria e alto Lazio ci sarà tempo prevalentemente soleggiato con possibili nebbie fra notte e primo mattino nella Val padana centrale. Al Centro-Sud invece cielo nuvoloso con piogge sparse e localmente rovesci o temporali che andranno gradualmente esaurendosi nel corso della giornata; residui isolati fenomeni potrebbero persistere all’estremo Sud.

Le temperature minime registreranno un calo al Nord mentre le massime rimarranno sostanzialmente stabili su tutto il territorio nazionale. I venti saranno in parziale attenuazione al Centro-Sud mentre i mari saranno prevalentemente mossi o localmente molto mossi eccetto l’alto Adriatico che risulterà meno agitato.