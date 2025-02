Corso di formazione gratuito per addetto caffetteria e bar: dove e come candidarsi

Un’occasione importante in ottica lavorativa: al via un corso di formazione gratuito per addetto caffetteria e bar. Come partecipare.

In un mondo del lavoro sempre più competitivo e in rapida evoluzione, la formazione continua rappresenta una chiave fondamentale per l’aggiornamento delle competenze professionali. In questo contesto si inserisce l’iniziativa promossa da AFOL Metropolitana, l’azienda speciale consortile di Milano, che ha annunciato l’organizzazione di un corso di formazione completamente gratuito dedicato a chi aspira a diventare Addetto Caffetteria e Bar. Un’opportunità formativa preziosa per tutti coloro che desiderano intraprendere o rilanciare la propria carriera nel settore della ristorazione leggera.

Il corso si rivolge sia a chi già lavora in bar, caffetterie o locali analoghi e desidera aggiornare le proprie competenze, sia a chi intende aprire una nuova attività in questo ambito. L’obiettivo è fornire una preparazione completa e qualificata per affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro nel settore della ristorazione.

Come candidarsi al corso

La formazione coprirà tutti gli aspetti fondamentali relativi all’ambiente di lavoro tipico delle caffetterie e dei bar: dalla conoscenza dei prodotti tipici alla preparazione delle diverse bevande calde e fredde, passando per il servizio ai clienti nel rispetto delle normative igieniche e di sicurezza alimentare. Un focus particolare sarà dedicato all’utilizzo degli strumenti e delle macchine da bar più comuni, così come alle tecniche di gestione dell’organizzazione del lavoro quotidiano.

Il programma didattico prevede anche momenti pratici significativi: i partecipanti avranno infatti l’opportunità di mettere immediatamente in pratica quanto appreso attraverso attività laboratoriali mirate. Queste sessioni includeranno la preparazione diretta di cappuccini perfetti, espressi aromatici ed altre bevande caratteristiche dell’universo caffetteria; nonché l’allestimento ottimale dei banconi per colazioni appetitose e pranzi veloci ma soddisfacenti.

Il corso avrà luogo presso la scuola di cucina situata a Sesto San Giovanni (Milano), precisamente in Viale Italia n. 548. La partenza è fissata per il 4 febbraio 2025 con conclusione prevista il 25 dello stesso mese; complessivamente il corso avrà una durata totale di 48 ore.

Al termine del ciclo formativo gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed avranno superato con successo l’esame finale riceveranno due attestati: uno relativo alle competenze acquisite durante il corso ed uno HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), indispensabile per operare nel rispetto degli standard igienici vigenti nel settore alimentare.

Per iscriversi al corso gratuito addetto caffetteria e bar è necessario inviare un’email all’indirizzo sviluppolavoro-milano@afolmet.it indicando i propri dati personali ed esprimendo il proprio interesse alla partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente AFOL Metropolitana tramite email all’indirizzo formazione.permanente@afolmet.it.

Questa iniziativa rappresenta un’eccellente opportunità non solo per acquisire o aggiornare competenze specifiche nell’ambito della caffetteria e del bar ma anche per incrementare le proprie possibilità occupazionali grazie ad una formazione professionale qualificante offerta gratuitamente da AFOL Metropolitana.