Le previsioni meteo della prossima settimana: ecco cosa ci aspetta per l’inizio di Febbraio

Che tempo ci aspetta a Febbraio? le previsioni meteo di questa settimana danno un’anticipazione. Ecco fino a quando

Il mese di febbraio si apre sotto il segno del maltempo su parte del territorio italiano, ma non tarderà a mostrare un volto decisamente più mite e soleggiato. La prima perturbazione del mese, che ha interessato diverse regioni, sta per lasciare spazio a una fase climatica dominata dall’alta pressione.

All’inizio della settimana, l’area depressionaria legata alla perturbazione si muoverà tra il mar Ionio e la Grecia, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Queste ultime osserveranno gli estremi fenomeni di instabilità atmosferica che caratterizzano questo passaggio.

Previsioni della settimana

In particolare, per la giornata di lunedì 3 febbraio sono previste alcune residue precipitazioni tra la notte e il mattino su Abruzzo e Molise, con una tendenza verso schiarite nel corso della giornata.

Il Sud vedrà un cielo ancora nuvoloso con piogge sparse e qualche rovescio occasionale; tuttavia, anche in queste aree i fenomeni tenderanno ad esaurirsi definitivamente entro la notte successiva. Le Isole mostreranno maggiore variabilità con locali piogge sulla Sardegna orientale. Al Nord invece il tempo sarà soleggiato così come in Toscana, Umbria e alto Lazio; non mancheranno banchi di nebbia all’alba sulla bassa val padana.

Dal punto di vista delle temperature si prevede un calo delle minime al Nord ma senza grandi rischi di gelate; le massime rimarranno sostanzialmente stabili. I venti saranno fino a moderati settentrionali sui mari e sulle regioni del Centro-Sud ma in attenuazione nel corso dei giorni.

La vera novità arriverà nei giorni successivi quando è prevista una decisa rimonta dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale che garantirà condizioni stabili e asciutte su tutta l’Italia almeno fino alla giornata di venerdì 7 febbraio. Un po’ di variabilità potrebbe persistere lungo il bordo meridionale dell’anticiclone interessando principalmente Sicilia e Calabria meridionale dove sono possibili localizzate precipitazioni tra mercoledì 5 e giovedì 6.

Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono irruzioni fredde significative nell’immediato futuro: è possibile un lieve raffreddamento verso la fine della prossima settimana ma questa tendenza è ancora molto incerta ed eventualmente da confermare nei prossimi aggiornamenti meteo. Fino ad allora le temperature resteranno sopra la media stagionale sia per quanto riguarda le minime che le massime; anche nelle pianure del Nord sarà difficile vedere i termometri scendere sotto lo zero all’alba.

Dopo un avvio caratterizzato da instabilità atmosferica tipica dei cambiamenti stagionali, febbraio sembra volgere verso una fase decisamente più tranquilla grazie alla presenza dell’alta pressione che terrà lontano l’inverno vero e proprio per alcuni giorni ancora. Resta da vedere quanto durerà questa tregua climatica prima dell’eventuale ritorno del freddo.