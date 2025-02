Estate 2025: 150 assunzioni per la stagione nei parchi acquatici: dove e i profili ricercati

Si cerca personale per l’estate 2025 in molti parchi acquatici. Vediamo la proposta che prevede 150 assunzioni e i profili ricercati.

Questa campagna rappresenta un’eccellente occasione non solo per chi cerca un impiego stagionale ma anche per coloro desiderosi di fare esperienza nel settore turistico-ricreativo in una delle regioni più affascinanti d’Italia. Vediamo nello specifico la proposta.

L’estate 2025 si preannuncia come un periodo ricco di opportunità lavorative nei parchi Acqua Village della Toscana, precisamente nelle località turistiche di Cecina e Follonica. Con l’obiettivo di rafforzare il team in vista della stagione estiva, sono state annunciate ben 150 nuove assunzioni che riguarderanno diversi profili professionali, da addetti alla ristorazione a bagnini, passando per receptionist e commessi.

Posizioni specifiche e requisiti

La campagna di reclutamenti è già in corso e mira a selezionare candidati dinamici e motivati, desiderosi di contribuire al successo dei noti parchi acquatici. Le posizioni aperte offrono una vasta gamma di opportunità lavorative. Tra queste, si cercano baristi, addetti alla preparazione di alimenti come gelati, panini e fritti, che troveranno collocazione nei numerosi punti ristoro all’interno dei parchi. In aggiunta, vi è la ricerca di personale per la gestione delle casse, segreteria e reception, oltre ad addetti all’accoglienza dei visitatori, che dovranno eccellere nelle capacità comunicative.

Non mancano le opportunità per assistenti bagnanti, per i quali è richiesto il brevetto, incaricati della sicurezza nelle piscine e sugli scivoli, e per gli assistenti di stabilimento, responsabili della gestione degli scivoli e delle diverse aree del parco acquatico. Si ricercano anche addetti alle pulizie con esperienza pregressa e giardinieri qualificati per la cura delle aree verdi, evidenziando l’importanza data alla manutenzione degli spazi verdi.

Per candidarsi è necessario risiedere o avere la possibilità di alloggiare nelle zone limitrofe ai parchi, situati nelle province di Livorno o Grosseto. Tra i requisiti fondamentali vi sono la conoscenza dell’inglese, spirito d’iniziativa, eccellenti doti relazionali e la disponibilità a lavorare durante tutto il periodo estivo, inclusi i giorni festivi.

Le condizioni offerte prevedono contratti a tempo determinato, con possibilità sia part time che full time, in base alle esigenze operative dei parchi. Il processo selettivo prevede colloqui individualizzati ed eventualmente percorsi formativi mirati allo specifico ruolo da ricoprire, a partire già da Marzo.

Per chi fosse interessato ad entrare nel mondo Acqua Village ed essere parte attiva dell’estate toscana del 2025, è possibile visitare la sezione dedicata alle selezioni sul sito ufficiale dei parchi, dove sarà possibile visionare le posizioni aperte ed inviare direttamente online il proprio curriculum vitae attraverso un apposito form.