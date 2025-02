Perché gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più sicuri? gli esperti di aviazione lo spiegano

Perché gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più sicuri? la risposta precisa secondo gli esperti di aviazione

L’incidente aereo di questi giorni a Washington ha fatto riemergere il delicato tema della sicurezza aerea, un tema che genera molto interesse e preoccupazione tra chi viaggia. Nonostante le sporadiche notizie di incidenti, gli esperti affermano con convinzione che l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri. Ma quali sono i fattori che rendono l’aviazione così affidabile?

Un punto di partenza fondamentale è l’analisi dei dati. Il National Safety Council ha rilevato che, negli Stati Uniti, i decessi dovuti ad incidenti automobilistici sono stati 39.107 nel 2019, mentre le vittime di incidenti aerei commerciali in tutto il mondo nello stesso anno sono state 257. Questi numeri sottolineano quanto siano in realtà rari gli incidenti fatali in aviazione rispetto alla guida su strada. Willie Walsh, direttore generale della International Air Transport Association (IATA), evidenzia: “Nel 2022 ci sono stati cinque incidenti mortali su 32,2 milioni di voli”. Questa statistica mostra l’estrema improbabilità di essere coinvolti in un disastro aereo. Vero è, purtroppo, che a questi dati si va ad aggiungere il terribile incidente aereo dei giorni scorsi avvenuto a Washington, che ha provocato la morte di 67 persone.

Perché l’aereo è il mezzo più sicuro

Il progresso della sicurezza aerea è attribuibile a diversi elementi chiave. Un ruolo primario è giocato dall’evoluzione tecnologica degli aeromobili. Dall’inizio del XX secolo, con i primi modelli in legno e tela, siamo arrivati agli attuali velivoli metallici, equipaggiati con le più recenti innovazioni tecnologiche.

La formazione dei piloti e l’attenzione alla gestione delle risorse dell’equipaggio e all’analisi dei fattori umani rappresentano un altro aspetto cruciale. La preparazione attuale include una profonda comprensione della dinamica umana e della gestione delle emergenze, andando ben oltre le sole competenze tecniche.

La tecnologia di bordo è fondamentale per la sicurezza, con sistemi avanzati come il Traffic Collision Avoidance System (TCAS) e l’Enhanced Ground Proximity Warning System (EGWPS), che aiutano a prevenire collisioni e migliorano la consapevolezza situazionale. Anche la manutenzione rigorosa degli aeromobili è essenziale per la loro affidabilità. Negli Stati Uniti, sotto la supervisione della Federal Aviation Administration (FAA), ogni velivolo deve superare ispezioni dettagliate e, in caso di mancato superamento, viene messo fuori servizio fino alla risoluzione dei problemi.

Nonostante la rarità degli incidenti mortali, l’impegno continuo verso il miglioramento della sicurezza è una priorità massima per il settore, come sottolineato da Walsh: “La sicurezza è la massima priorità dell’aviazione“. Attraverso anni di costante impegno verso l’innovazione tecnologica, una formazione professionale rigorosa e un sistema di ispezione senza compromessi, l’aviazione commerciale si conferma come sinonimo di affidabilità e sicurezza per milioni di passeggeri ogni anno.