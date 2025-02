Italiani in fuga, ecco quali sono i paesi preferiti per ricominciare una vita all’estero. Le ultime tendenze secondo il sito specializzato Idealista.

Negli ultimi anni, un numero crescente di italiani ha deciso di lasciare il Belpaese alla ricerca di nuove opportunità all’estero. Questo fenomeno, che coinvolge persone di ogni età e background professionale, è spinto da diverse motivazioni: dalla burocrazia asfissiante alle elevate tasse, fino alle limitate offerte professionali disponibili in Italia. Ma quali sono le destinazioni più ambite da questi avventurieri moderni?

Secondo le agenzie di turismo del gruppo l’Astrolabio, con sedi a Milano e Bergamo e specializzate in viaggi e soggiorni all’estero, Costa Rica e Sudafrica si posizionano in cima alle preferenze. Gaia Cossali, senior account key client della catena Astrolabio, sottolinea come la decisione di trasferirsi spesso segua un’esperienza positiva vissuta durante un viaggio o un periodo lavorativo trascorso nel paese straniero. In altri casi, invece, la scelta è il risultato di una pianificazione accurata basata su fattori come il potere d’acquisto degli stipendi locali o le opportunità ricreative offerte dal paese.

Destinazioni preferite dagli Italiani

Il Sudafrica emerge come una meta particolarmente desiderata. Molti italiani che hanno avuto la fortuna di visitare questo paese rimangono affascinati dalle sue bellezze naturali e dalla vivace atmosfera delle città come Cape Town. Tuttavia, raggiungere il Sudafrica dall’Italia non è semplice né economico: non esistono voli diretti e i costi dei biglietti aerei sono piuttosto elevati.

Anche la Costa Rica rappresenta una destinazione molto ambita per chi desidera cambiare vita. Nonostante il costo elevato del biglietto aereo dall’Italia – circa 1.400€ con uno scalo in Europa – questo paese centroamericano attrae per la sua alta qualità della vita. La sicurezza personale, l’incredibile biodiversità naturale e le interessanti opportunità lavorative rendono la Costa Rica un luogo ideale per molti italiani.

Per coloro che preferiscono rimanere entro i confini europei senza rinunciare alla possibilità di vivere in un contesto internazionale dinamico ed eccitante, l’Irlanda offre numerose opportunità. Grazie alla presenza sul territorio di grandi aziende internazionali che hanno delocalizzato parte delle loro attività nel paese verde-ermeraldo creando lavoro soprattutto per i giovani professionisti – l’Irlanda si conferma una scelta popolare tra gli italiani all’estero.

La comunità italiana già presente sul posto testimonia dell’attrattiva dell’Irlanda: numerosi ristoranti italiani punteggiano le città irlandesi; salari competitivi ed eccellenti servizi sociali rendono più facile l’integrazione; infine la cultura irlandese incentrata sulla convivialità contribuisce a creare un ambiente accogliente per gli expat. Tuttavia, va notato che l’Irlanda potrebbe non essere la destinazione ideale per tutti: il clima freddo può scoraggiare alcuni mentre le pensioni italiane potrebbero non essere sufficientemente elevate da garantire uno standard di vita confortevole nel lungo termine.