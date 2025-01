I 10 hotel nel mondo dove andare nel 2025 secondo la Guida Michelin, uno è in Italia

10 hotel selezionati dalla prestigiosa Guida Michelin per un soggiorno indimenticabile, i migliori del 2025

L’anno nuovo si apre con una panoramica entusiasmante per i viaggiatori di tutto il mondo, grazie alla Guida Michelin che ha recentemente ampliato la sua selezione includendo centinaia di nuovi hotel. Tra questi, dieci strutture spiccano per la loro unicità e rappresentano destinazioni imperdibili per il 2025.

Questi hotel non solo offrono lusso e comfort ma anche esperienze indimenticabili in angoli del mondo da esplorare o riscoprire.

Un Rifugio Esclusivo in Florida

Piccola Isola delle Palme, situata a Little Torch Key in Florida, è una gemma riservata agli adulti su un’isola privata. Questo resort offre un’esperienza esclusiva negli Stati Uniti, dove gli ospiti possono immergersi nella natura incontaminata e godere di attività come immersioni e navigazione.

Immersione nelle Acque Termali dell’Islanda

Nel freddo nordico dell’Islanda, Il ritiro alla Laguna Blu a Grindavík invita i suoi ospiti a immergersi nelle acque termali private che circondano l’hotel. Un’oasi di pace dove il design incontra la natura selvaggia islandese, offrendo una spa di lusso che sfrutta le risorse vulcaniche locali.

Tradizione e Modernità a Kyoto

A Kyoto, Giappone, I sei sensi di Kyoto si distingue come un capolavoro architettonico che fonde modernità e tradizione giapponese. Gli ospiti possono vivere una profonda connessione con la cultura locale attraverso dettagli ispirati all’antico folklore giapponese e godere della rinomata spa Six Senses.

Un Rifugio Lussuoso in Messico

In Messico, immerso nella Riserva della Biosfera di Sian Ka’an, Casa Chablé offre un rifugio lussuoso in mezzo a uno degli ambienti naturalistici più ricchi del pianeta. La vicinanza con Tulum garantisce isolamento ed eleganza senza pari, rendendolo il luogo ideale per chi cerca tranquillità ed esclusività.

Svegliarsi con la Fauna Selvatica a Sydney

A Sydney, Australia, il Ritiro della fauna selvatica a Taronga propone un concetto innovativo permettendo ai suoi ospiti di svegliarsi accanto a canguri o koala all’interno dello zoo di Taronga. Un’esperienza che combina alloggio di lusso con la consapevolezza ambientale e conservazionistica.

Avventura Confortevole nel Deserto Marocchino

Le Roulotte di Habitas Agafay, situate nel deserto marocchino vicino Marrakech offrono un soggiorno avventuroso ma confortevole ispirato alle tradizionali abitazioni berbere ma dotate dei comfort moderni tra cui piscine e spa.

Un’Esperienza Eclettica in Nuova Zelanda

In Nuova Zelanda, Naumi Wellington ridefinisce lo standard dell’ospitalità attraverso uno stile audace ed eclettico creato dallo studio Material Creative locale; promettendo ai suoi visitatori non solo un soggiorno ma una vera trasformazione personale grazie agli spazi riccamente dettagliati.

Natura Americana Autentica nello Utah

Negli Stati Uniti, AutoCamp Sion, situato vicino al Parco Nazionale Zion nello Utah offre ai suoi ospiti la possibilità di soggiornare in camper Airstream personalizzati o tende deluxe immersi nella natura americana più autentica.

Esclusività e Benessere in Francia

In Francia, Logge Souki, nascoste tra le colline boscose vicino Cabrières offrono privacy ed esclusività insieme ad esperienze benessere presso il loro Spa; diventando così uno dei luoghi più ricercati della regione Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Un Nuovo Concetto di Agriturismo in Italia

Infine, Hunum in Italia rappresenta una rivisitazione del concetto agriturismo combinando umanità, terra ed unicità nel cuore della Lombardia; promettendo ai suoi ospiti non solo relax ma anche connessione profonda con la natura circostante attraverso pratiche sostenibili ed esperienze autentiche.