Proposta di matrimonio Central Park, location e prezzi per un giorno da ricordare

Hai sempre sognato una proposta di matrimonio al Central Park? tutte le location e i prezzi per un giorno indimenticabile

Il giorno della proposta è un momento da pianificare con attenzione, e che bello sarebbe poterlo fare a Central Park! Ecco tutte le opzioni per le varie locations e i pacchetti di proposte completamente personalizzabili. Lo staff del Central Park si occuperà di tutti i dettagli, rendendo la pianificazione della tua proposta un’esperienza semplice e divertente.

Gli organizzatori lavoreranno con te dall’inizio alla fine per creare la proposta perfetta, dalla selezione della location alla prenotazione del fotografo, dei musicisti, dei fiori e altro ancora.

Proposta di matrimonio al Central Park, quanto costa e cosa fare

Il pacchetto proposta include:

Pianificazione della proposta

Assistenza nella scelta della location perfetta

Coordinamento del giorno della proposta: proteggi l’area della proposta, coordinati con i fornitori e assicurati che tutto funzioni senza intoppi

1 ora di fotografia professionale

Galleria fotografica online: immagini modificate e in qualità di stampa consegnate digitalmente entro due settimane

Una dozzina di rose

A disposizione anche le proposte personalizzabili. Il totale per questo pacchetto (con un deposito completamente rimborsabile) è di 1.975 dollari.

Un’altra esperienza tradizionale al Central Park, è quella di visitarlo come era stato originariamente progettato per essere percorso: in carrozza trainata da cavalli. Proponi al tuo partner un romantico giro in carrozza e cavallo, e avrai a disposizione fiori, cioccolatini e altre richieste speciali. Per le proposte che prevedono una sosta per scendere dalla carrozza è richiesto un tragitto minimo di 60 minuti.

Le location delle proposte al Central Park

Ecco una lista delle migliori location da proporre a Central Park. Sul sito centralpark.com puoi contattare gli organizzatori e procedere con la pianificazione nel posto che hai scelto e nella modalità che hai sempre sognato.

Belvedere Castle Terrace

Poni la domanda sulla romantica Belvedere Castle Terrace, con vista panoramica sui famosi monumenti di Central Park.Terrazza della fontana di Bethesda

Bethesda Fountain Terrace è uno dei luoghi più iconici del parco. Proponetevi accanto alla fontana o sotto lo splendido soffitto piastrellato a mosaico del corridoio.

Bow Bridge (74esima strada)

Bow Bridge è stato uno scenario magnifico per gli innamorati e in film come Manhattan e Keeping the Faith. Il tramonto crea la scena perfetta da proporre.

Carousel

Proporre la proposta dopo un giro sulla giostra. È una delle attrazioni più popolari di Central Park con una storia interessante e un po’ di simbolismo romantico.

Cop Cot

Cop Cot offre privacy, viste straordinarie e fascino strutturale in legno naturale. Siediti un attimo all’ombra prima di inginocchiarti.

Dene Summerhouse

Proponi nell’appartata privacy del Dene Summerhouse, un caratteristico gazebo rustico con una rilassante area salotto per sedersi e parlare.

Gapstow Bridge (62esima strada)

Situato all’estremità nord-orientale di The Pond, Gapstow Bridge offre un luogo tranquillo in cui proporre una delle migliori viste sullo skyline di New York.

Ladies’ Pavilion

Il Ladies’ Pavilion offre splendide viste sul lago, un po’ di copertura e privacy appartata per la tua sorpresa romantica.

Shakespeare Garden

Fai una passeggiata rilassante lungo i sentieri tortuosi dello Shakespeare Garden e proponiti nella sua atmosfera serena e romantica.

The Pool

Sorprendi la persona amata a The Pool, uno specchio d’acqua meno conosciuto nella zona nord-ovest del Parco, vicino a salici piangenti e una cascata nascosta.

Wagner Cove

Wagner Cove, uno dei tesori meno conosciuti di Central Park, è un piccolo e caratteristico gazebo situato sul lago. Fornisce uno spazio privato e intimo per le proposte di matrimonio.

(centralpark.com)