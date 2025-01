Vacanze reali: il paradiso sulla neve dove va in vacanza la Royal Family a un passo dall’Italia

Sapete che la Royal Family ha un luogo del cuore invernale vicinissimo all’Italia? Ecco dove vanno i reali, magari potrai incontrarli!

La località di Klosters, incastonata tra le maestose vette delle Alpi svizzere, ha da lungo tempo un legame speciale con la famiglia reale britannica. Questo idilliaco villaggio grigionese non è solo una destinazione prediletta per gli appassionati di sci, ma è diventato nel corso degli anni una sorta di residenza secondaria per i membri più illustri della monarchia del Regno Unito.

Re Carlo III, in particolare, ha dimostrato un’affezione profonda e duratura per Klosters. La sua storia con questa località inizia ben prima della sua ascesa al trono, segnando momenti significativi sia della sua vita personale che pubblica. Le sue visite frequenti hanno radicato Klosters nella tradizione vacanziera dei Windsor, facendo emergere il villaggio non solo come meta turistica d’élite ma anche come testimone silenzioso di momenti privati e pubblici della famiglia reale.

Klosters, il gioiello svizzero amato dai reali

Le vacanze invernali a Klosters sono diventate quasi una tradizione annuale per Carlo e la defunta principessa Diana insieme ai loro figli William e Harry. Tra il 1978 e il 2022, quasi ogni stagione sulla neve ha visto la presenza del futuro Re d’Inghilterra sui pendii grigionesi. Queste visite hanno contribuito a forgiare un legame indissolubile tra la famiglia reale britannica e questo angolo tranquillo della Svizzera.

Nonostante un tragico incidente fuori pista nel 1988 che vide la perdita di un caro amico del principe Carlo, l’amore per i Grigioni non è mai venuto meno. Anzi, sembra che tali eventi abbiano solo rafforzato l’attaccamento alla regione. Oltre allo sci – passione nota del sovrano – Carlo si è dedicato anche ad altre attività durante i suoi soggiorni a Klosters. A metà degli anni ’90 fece esporre 31 dei suoi acquarelli in una banca locale; opere che ritraggono paesaggi visti dal principe durante i suoi viaggi all’estero. Questa mostra non solo ha evidenziato il talento artistico del principe ma ha anche permesso ai visitatori di vedere una faccia diversa dell’allora erede al trono: quella dell’artista appassionato di natura.

Nel 2005 poi partecipò all’inaugurazione di una variante stradale lunga 6,5 chilometri progettata per deviare il traffico dal cuore del villaggio retico; un evento che sottolineò ulteriormente l’impegno personale del principe verso Klosters oltre alla semplice fruizione delle sue piste da sci. Anche Camilla, la regina consorte, non è estranea alle bellezze elvetiche avendo trascorso parte dei suoi anni formativi nella scuola femminile Mon Fertile a Tolochenaz (VD). La sua familiarità con la Svizzera aggiunge ancora più profondità al legame tra la Royal Family e questo paese.

Cosa fare a Klosters

Altri clienti abituali includono il principe ereditario Frederik e la principessa ereditaria Mary di Danimarca, nonché il re Carlo Gustavo e la regina Silvia di Svezia. Secondo gli esperti reali, il miglior hotel della città è il preferito del principe Carlo, l’Hotel Walserhof. Accogliente e sobrio, comprende un ristorante con due stelle Michelin, una cantina da urlo e attività come l’equitazione.

Casa Antica era invece il luogo preferito della principessa Diana per l’après-ski; da allora, il principe Harry è stato avvistato lì in diverse occasioni. Altri posti amati dai royals includono lo shabby chic Chesa Bar nell’hotel Chesa Grischuna e il Brasserie Bar dell’Hotel Vereina.