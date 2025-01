Mar-a-Lago, il curioso particolare visibile sulla casa di Donald Trump che ha fatto discutere

Tra le curiosità intorno al nuovo presidente USA Donald Trump ci sono quelle sulle sue residenze, ed in particolare quella di Mar-a-Lago.

L’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha segnato un punto di svolta significativo nella politica americana e internazionale. Trump punta sulla sua promessa di “rendere l’America grande di nuovo” ed ha trovato eco in coloro che desideravano un cambiamento radicale nella direzione del paese. Ma il presidente USA è nato come imprenditore, e molta curiosità attirano le sue residenze da sogno.

Donald Trump, figura controversa e magnate dell’immobiliare, ha sempre avuto un debole per le residenze lussuose che non solo riflettono il suo status di uomo d’affari di successo ma anche il suo gusto per lo sfarzo e l’eleganza. Tra queste, spiccano due dimore che più di altre hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media: la Trump Tower a New York e la tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach.

La Trump Tower, situata sulla Fifth Avenue nel cuore di Manhattan, non è soltanto un indirizzo prestigioso ma rappresenta anche il fulcro dell’impero immobiliare di Trump. Con i suoi 58 piani, questa torre combina uffici, appartamenti residenziali di lusso e spazi commerciali. La sua facciata in vetro bronzo riflette letteralmente l’ambizione e la grandezza che Donald Trump ha sempre voluto incarnare. L’appartamento triplex al vertice della torre è una vera testimonianza del lusso estremo con marmi pregiati, oro zecchino negli arredi interni e una vista mozzafiato sulla città che non dorme mai. Oltre la famosa Trump Tower, il presidente ha attirato la curiosità dell’opinione pubblica per la sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida.

Mar-a-Lago, la residenza di Trump a Palm Beach

Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è una tenuta storica trasformata in club privato negli anni ’80 da Trump stesso e diventata famosa come “la Casa Bianca d’inverno” durante il suo mandato presidenziale. Con i suoi terreni estesi su oltre 20 acri lungo la costa atlantica, Mar-a-Lago incarna un mix tra uno stile resort esclusivo e un ritiro privato dotato di ogni comfort immaginabile. Le sue sale opulente ospitano eventi mondani ed incontri diplomatici importanti dimostrando come questa proprietà sia molto più che una semplice casa vacanze; è un simbolo del potere politico ed economico. La rivista Town & Country ha descritto la storia e le curiosità intorno alla residenza di Trump.

Trump ha trasformato il Mar-a-Lago in un club privato nel 1995 e ha costruito una sala da ballo di 20.000 piedi quadrati con 7 milioni di dollari in foglie d’oro. Requisì uno stemma che le autorità britanniche nel 1939 avevano concesso a Joseph Edward Davies, terzo marito di Post, poi sostituì “Integritas”, la parola latina per integrità, con “Trump”. Ha anche speso $ 100.000 per quattro lavandini placcati in oro. Fondamentalmente, proprio come il suo attico sulla Fifth Avenue, c’è oro ovunque guardi. (Quando Trump è in residenza, lui e la sua famiglia soggiornano in un’ala privata della casa).

“Ho 24 acri a Palm Beach e nessuno ha niente del genere”, ha detto Trump in un evento di salto ostacoli nel 2014. “Una grande casa è su un acro. Ne ho 24. È la grande tenuta di Palm Beach.” (Tecnicamente, Mar-a-Lago si estende su 20 acri.) Nel 2016, Anthony Senecal, ex maggiordomo di Trump e storico non ufficiale di Mar-a-Lago, ha rivelato alcuni segreti al New York Times, descrivendo la biblioteca come “rivestita con pannelli di quercia britannica secolare e piena di rari libri della prima edizione che nessuno in famiglia leggeva mai.”

Trump non è sempre stato d’accordo con la gente del posto sui suoi piani per Mar-a-Lago. Ha combattuto contro la città di Palm Beach per le dimensioni della sua bandiera americana. L’originale, installata nel 2006, era su un palo di 25 metri sebbene le ordinanze di Palm Beach proibiscano che i pali delle bandiere siano più alti di 12 metri; una violazione comporta una multa giornaliera di $ 250.

Trump ha fatto causa per 25 milioni di dollari, sostenendo che il suo diritto alla libertà di parola era stato violato. Alla fine lui e la città raggiunsero un accordo: passò a una bandiera più piccola affissa su un palo di 21 metri. E invece di pagare le multe, ha donato 100.000 dollari ad enti di beneficenza a favore dei veterani. Nel 2015, ha citato nuovamente in giudizio la contea di Palm Beach per quelle che ha definito mosse “deliberate e dannose” per dirigere i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Palm Beach su Mar-a-Lago. La causa è stata ritirata dopo le elezioni, ovviamente, dal momento che ora esiste una no-fly zone su mandato dei servizi segreti su Mar-a-Lago quando Trump è in residenza.

Quando ha aperto Mar-a-Lago, Trump ha accolto membri ebrei, afroamericani e coppie gay, a cui era stato vietato di unirsi ad altri club di Palm Beach. Secondo quanto riferito, i membri del club pagavano una quota di iscrizione di $ 100.000 e una quota annuale di $ 14.000 (insieme a tasse e un minimo annuale di cibo di $ 2.000) per il privilegio di utilizzare le strutture. Dopo la vittoria di Trump, la quota di inaugurazione è salita a 200.000 dollari.

Si tratta, secondo la maggior parte dei conti, di un’attività redditizia. Trump ha guadagnato 15,6 milioni di dollari dal club nel 2014. Nel suo primo anno in carica, ha guadagnato 25,1 milioni di dollari. L’anno scorso, quella cifra è scesa leggermente a 21,4 milioni di dollari. Ad oggi, Trump ha trascorso 133 giorni nella struttura mentre era in carica.