Prepariamo insieme il börek turco, la torta salata più famosa delle celebri serie tv

Con questa ricetta potrai preparare facilmente il börek turco: una deliziosa torta salata diventata famosa anche in Italia.

Viaggiare è un’esperienza che, senza dubbio, arricchisce il proprio bagaglio personale e ogni volta permette di tornare a casa con un pezzettino di cuore in più. Scoprire usi, costumi e tradizioni dei luoghi visitati, è sicuramente un’esperienza che completa la propria persona e che avvicina a culture diverse dalle nostre.

Oltre a scoprire le bellezze naturalistiche, storiche e architettoniche del posto, si potranno assaggiare anche le ricette tipiche, che faranno scoprire sapori e profumi completamente diversi da quelli che sentiamo ogni giorno. Ebbene, proprio per portare un pizzico di tradizione in casa, che oggi andremo a mostrare come realizzare in casa il famoso börek turco, la tipica torta salata che viene direttamente dalla Turchia, ma diventata famosa grazie alle seguitissime serie tv.

La ricetta originale per preparare in casa un buonissimo börek turco

Il börek è una torta salata tipica della cucina balcanica e che si può trovare in tantissime varianti. Si tratta di un rustico il cui esterno risulta essere molto friabile e croccante, ed un ripieno caldo e avvolgente, che varia in base alla ricetta seguita. Quello che andremo a preparare oggi è quello turco, farcito quindi con carne macinata di vitello.

Ingredienti 8 persone

Per la pasta yufka:

340 g di farina 00

200 ml di acqua

8 g di sale

Per il ripieno:

1 kg di macinato di vitello

1 bicchiere di vino bianco

2 cipolle

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Per spennellare:

yogurt greco

Procedimento:

Per prima cosa preparare la pasta yufka. Prendere la farina e metterla su una spianatoia, creare la classa fontana e mettere al centro il sale Unire lentamente l’acqua calda e iniziare ad impastare Lavorare l’impasto fin quando non si otterrà un panetto liscio ma facile da lavorare Rivestirlo con pellicola trasparente e metterlo a riposare in frigo per 30 minuti In una casseruola mettere l’olio e aggiungere la cipolla e l’aglio tagliati finemente Quando saranno appassiti aggiungere la carne macinata e lasciare rosolare Sfumare con il vino bianco, regolare di sale e pepe e portare a cottura Una volta pronto, lasciare raffreddare completamente Riprendere quindi l’impasto e dividerlo in 18 palline uguali Stendere ogni parte in una sfoglia sottilissima e cospargere di farina da entrambi i lati Man man che si stendono le palline, sovrapporre una all’altra Prendere uno stampo da 28 centimetri e rivestire con carta forno A questo punto riprendere un disco alla volta e farcire al centro con l’impasto Chiudere a cordoncino Mettere il primo cordoncino al centro della teglia e sistemarlo a chiocciola Attorno a questa chiocciola centrare andranno poi sistemati tutti gli altri cordoncini ripieni Spennellate infine con lo yogurt greco Infornate in forno già caldo a 180° per 15-20 minuti.

Quando sarà ben dorato sarà pronto per essere sfornato. Lasciare poi intiepidire e alla fine estrarlo delicatamente dallo stampo, tagliare a fette e servire.