Chi l’ha detto che per fare trekking bisogna essere per forza esperti? Ecco i sentieri adatti a tutti – viagginews.com

I sentieri che puoi fare in Sardegna adatti a tutta la famiglia: per fare questi non devi essere per forza allenato.

In Sardegna ci sono tanti cammini, percorsi e sentieri per fare trekking. Cosa c’è di meglio che passeggiare nella natura e godere di paesaggi mozzafiato? Molte di queste passeggiate portano al mare, dove ci si potrà rilassare e fare il bagno, se il tempo lo permette.

Tante persone credono che per fare trekking sia necessario per forza essere esperti e allenati ma in realtà ci sono alcuni percorsi adatti a tutta la famiglia, anche ai bambini che camminano già da soli. Questi sentieri porteranno a dei veri e proprio Paradisi in terra, posti incantevoli della Sardegna.

I trekking da fare con tutta la famiglia in Sardegna

La Sardegna è una terra tutta da scoprire, non solo per il mare ma anche per i sentieri naturalistici che portano alle spiagge più belle di tutto il mondo. Questi percorsi, ben segnalati e adatti a tutta la famiglia, inoltre, fanno raggiungere dei punti panoramici che tolgono il fiato e dove potersi fermare per scattare delle foto davvero “Instagrammabili”.

Uno dei percorsi da fare con tutta la famiglia è quella che giunge alla Sella del Diavolo, il punto panoramico più spettacolare di Cagliari. Questo promontorio infatti divide in due il Golfo degli Angeli, da una parte il Poetto e dall’altra Calamosca. Passeggiando fino a qui si avrà come panorama il parco di Molentargius, sulle Saline e sulla spiaggia del Poetto.

Il sentiero è adatto anche ai più piccoli e in cima ci sono dei tavolini e delle sedie per riposarsi dopo la passeggiate e, volendo, per fare il picnic e trascorrere così una giornata in compagnia allegra e divertente. Volendo si può continuare poi il percorso fino alle calette di Cala Fighera e di Calamosca dove, se il tempo lo permette, fare il bagno.

Un altro percorso è quello di Laconi, in provincia di Oristano. Qui c’è un parco dove fare una gita con i bambini durante le giornate in cui non si può andare al mare a fare il bagno o in primavera. Si tratta del Parco Aymerich che, con i suoi più di 22 ettari di superficie raggruppa piante di ogni tipo, per esempio il leccio e il pino di Corsica. Nel parco c’è anche una cascata molto grande.

Alla fine della passeggiata in cui avrai/avrete incontrato ruscelli, ponticelli e grotte, troverete anche le rovine del castello di Aymerich su cui i genitori potranno ricamare delle storie avvincenti su principi, principesse e quant’altro, che i bambini di sicuro adoreranno.