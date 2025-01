La migliore spiaggia del mondo è su un’isola da sogno: ecco qual è secondo gli esperti di viaggio

Gli esperti di viaggio non hanno dubbi: è questa l’isola che offre la migliore spiaggia del mondo, un luogo da sogno.

Ogni anno molte classifiche cercano di decretare quali siano le migliori spiagge del mondo basandosi su diversi criteri. Tuttavia, quello che emerge chiaramente è che alcuni luoghi continuano a mantenere uno status leggendario nell’immaginario collettivo dei viaggiatori grazie alla loro capacità di offrire molto più della semplice bellezza paesaggistica – promettendo esperienze indimenticabili che restano nel tempo e nei ricordi.

Nel vasto e colorato mosaico delle destinazioni balneari che adornano il nostro pianeta, una piccola isola della Polinesia francese emerge come la perla indiscussa: Bora Bora. Quest’anno, secondo BeachAtlas, una startup londinese specializzata in guide sulle spiagge, Bora Bora si è guadagnata il titolo della migliore spiaggia del mondo. La selezione non si è basata solamente sulla bellezza fisica – un criterio certamente non mancante – ma ha abbracciato una visione più ampia che considera inclusività, significato culturale e un certo je ne sais quoi che rende una spiaggia veramente speciale.

Bora Bora, il sogno che vale un viaggio

Bora Bora rappresenta un sogno per molti viaggiatori: le sue acque cristalline e le sabbie finissime sono solo l’inizio di ciò che questa destinazione ha da offrire. Circondata da una laguna blu brillante e protetta da una barriera corallina, l’isola principale è dominata dalla maestosa presenza di due vulcani dormienti, il Monte Pahia e il Monte Otemanu. Questo scenario naturale offre uno sfondo mozzafiato a chiunque sia fortunato abbastanza da visitare o soggiornare in uno dei suoi iconici bungalow sull’acqua.

La principale attrazione balneare dell’isola è Matira Beach, la più celebre tra le sue spiagge pubbliche. Qui i visitatori possono immergersi in acque talmente trasparenti da sembrare irreali mentre godono della vista delle palme ondeggianti al vento e delle imponenti vette vulcaniche all’orizzonte. Ma quello che rende Bora Bora davvero speciale va oltre la sua indiscutibile bellezza naturale.

BeachAtlas nel suo Golden Beach Award 2024 ha voluto premiare quelle località balneari che offrono qualcosa in più: luoghi dove ogni individuo può sentirsi benvenuto indipendentemente dal proprio background o abilità; dove l’atmosfera può essere tanto energica quanto rilassante; dove c’è spazio non solo per il divertimento ma anche per la cultura e la storia locale.

Oltre a Bora Bora, nella lista dei vincitori compaiono altre 99 spiagge selezionate per i loro meriti unici. Tra queste troviamo Boulder’s Beach in Sud Africa, famosa per i suoi residenti pinguini; Waikiki Beach negli Stati Uniti con il suo fascino senza tempo; Copacabana in Brasile, sinonimo di festa e vitalità; Maya Bay in Tailandia (notoriamente nota grazie al film “The Beach”); fino ad arrivare alla Spiaggia di Sabbia Nera in Islanda con i suoi scenari lunari.

Ciascuna di queste destinazioni offre qualcosa d’unico ai propri visitatori: dalla possibilità di nuotare accanto a pinguini africani alla contemplazione delle stelle su fondali neri come l’inchiostro. Ma nessuna riesce a superare lo splendore complessivo offerto da Bora Bora – un luogo dove bellezza naturale si fonde con ospitalità eccezionale ed esperienze culturalmente arricchenti.