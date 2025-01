San Valentino a Verona: 3 giorni di eventi e offerte speciali per il weekend più romantico dell’anno

Passare San Valentino a Verona è un sogno per molte coppie: 3 giorni di eventi e offerte speciali per il weekend più romantico dell’anno

Dal 14 al 16 febbraio 2025, Verona si trasforma nuovamente nel palcoscenico dell’amore, accogliendo visitatori e innamorati da ogni angolo del mondo per celebrare la festa di San Valentino. La città di Romeo e Giulietta si veste dei colori dell’amore, offrendo un programma ricco di eventi, esperienze e momenti indimenticabili che coinvolgono teatri, musei, biblioteche e le piazze più suggestive.

La Piazza dei Signori sarà il cuore pulsante di “Verona in Love”, dove l’amore verrà celebrato in tutte le sue forme. Quest’anno l’evento vedrà una collaborazione speciale con il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) di Verona. Grazie a questa sinergia con associazioni e realtà del volontariato locale, l’iniziativa non solo promuove l’amore romantico ma anche quello verso gli altri, sottolineando l’importanza della cura e della condivisione.

Offerte speciali per un weekend romantico

Per chi desidera vivere un weekend romantico immerso nell’atmosfera magica della città dell’amore, sono state predisposte numerose offerte speciali da hotel e B&B. Queste strutture alloggiative sono pronte ad accogliere gli ospiti a pochi passi dai luoghi più incantevoli grazie alla collaborazione con VeronaUp, permettendo così ai visitatori di scoprire angoli suggestivi ed esclusivi.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la “Romeo&Giulietta Run Half Marathon“, una mezza maratona che offre un percorso unico attraverso le vie storiche di Verona. Accanto a questo evento sportivo dal forte richiamo emotivo si aggiunge la “Family Run“, pensata per coloro che preferiscono godersi la città in modo più rilassato insieme ai propri cari. E per non lasciare nessuno fuori dalla possibilità di partecipare attivamente all’evento sportivo cittadino ritorna anche la “Relay“, una corsa a staffetta aperta a tutti che promette divertimento ed emozioni forti.

Un momento particolarmente toccante sarà il “Bacio da Cinema” previsto per il 15 febbraio alle ore 16:45 in Piazza dei Signori. Qui i partecipanti avranno l’opportunità unica di rivivere i baci più iconici del cinema mondiale. Un’iniziativa originale che permetterà alle coppie di immergersi completamente nell’atmosfera romantica della festività sanvalentiniana ricreando scene d’amore indimenticabili tratte da film celebri.

Il bacio ritenuto più emozionante riceverà premi esclusivi dedicati all’amore e al benessere offerti dall’Aqualux Hotel Spa & Suite Bardolino, garantendo ai vincitori un proseguimento del soggiorno veronese all’insegna del relax totale.

“Verona in Love” è quindi molto più che una semplice celebrazione: è un invito ad esplorare le molteplici sfaccettature dell’amore attraverso cultura, sport ed esperienze immersive nella città eternamente legata alla storia d’amore tra Romeo e Giulietta. Con questa nuova edizione ricca d’appuntamenti ed emozioni diverse tra loro ma unite dallo stesso fil rouge dell’affetto sincero verso se stessi e verso gli altri, Verona conferma ancora una volta il suo ruolo indiscusso come capitale mondiale dell’amore.