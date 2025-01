Arrivano i giorni della Merla: previsioni meteo e curiosità

Che tempo ci sarà durante i famosi giorni della Merla? le previsioni di fine gennaio e perché si chiamano così.

L’Italia si appresta a vivere una fase di maltempo particolarmente intensa, che secondo le previsioni meteorologiche, colpirà il Paese proprio durante i cosiddetti “giorni della Merla”, ovvero gli ultimi tre giorni di gennaio. Questo periodo è notoriamente associato alla leggenda di una merla bianca che, sfidando l’inverno ormai al termine, finì per diventare nera a causa del freddo improvviso scatenato dall’ira di gennaio. Oltre alla tradizione popolare, anche dal punto di vista climatico questi giorni sono spesso i più freddi dell’anno in Italia, grazie a una combinazione di radiazione solare minima e alta pressione che favorisce la dispersione del calore verso lo spazio.

La situazione meteo prevista per la prossima settimana sembra confermare questa tendenza storica. Un ciclone in formazione tra le Isole Britanniche e la Scandinavia porterà infatti condizioni meteorologiche avverse sull’Italia, con un picco di precipitazioni intense previsto tra lunedì 27 e mercoledì 29 gennaio. Le regioni del Nord saranno le prime a essere interessate da questo fronte perturbato: Liguria e Nord Est dovranno prepararsi ad affrontare nubifragi con accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 200/300 mm in poche ore.

Previsioni meteo

Non solo pioggia: il maltempo porterà con sé anche nevicate abbondanti sull’arco alpino, soprattutto nei settori centro orientali, dove la quota neve scenderà fino ai 500/600 metri. Queste precipitazioni nevose rappresentano un elemento caratteristico dei giorni della Merla e contribuiscono ad alimentare l’immaginario collettivo legato alla rigidità di questo periodo.

Il resto del Paese non sarà risparmiato dalle avversità meteorologiche: sebbene le temperature si mantengano relativamente miti per il periodo – fenomeno attribuibile ai venti umidi dai quadranti meridionali – l’impatto delle precipitazioni sarà significativo anche nelle regioni centrali e meridionali dell’Italia.

Tuttavia, nella seconda parte della settimana (30-31 gennaio), ultimo atto dei giorni della Merla, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo. Le previsioni indicano infatti maggior spazio al sole dopo il passaggio del fronte perturbato.

Quest’anno dunque i giorni della Merla sembrano voler onorare la loro fama storica e popolare portando con sé un’ondata di maltempo che ricorda come il clima possa ancora sorprendere con la sua imprevedibilità. La leggenda narrata dalla tradizione popolare trova così una corrispondenza quasi perfetta nelle dinamiche atmosferiche attuali: proprio come accadde alla merla bianca trasformata dal freddo improvviso invocato da gennaio secoli fa, anche gli italiani dovranno prepararsi ad affrontare le sfide poste da quest’ondata di gelo tardiva ma non meno intensa.