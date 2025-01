In piscina con un drink e una vista spettacolare: l’esperienza a Dubai costa meno di quanto sembra

E’ una delle viste più spettacolari al mondo, e puoi vederla comodamente sdraiato in piscina con un drink. Ecco come fare.

Le location con viste spettacolari nel mondo rappresentano una delle principali attrazioni per i viaggiatori di ogni angolo del pianeta. Questi luoghi mozzafiato, spesso situati in posizioni elevate o in prossimità di fenomeni naturali unici, offrono panorami che rimangono impressi nella memoria a vita. Dai vertiginosi grattacieli di New York, che permettono di abbracciare con lo sguardo l’intera città, alle tranquille spiagge delle Maldive, dove l’orizzonte si fonde tra cielo e mare in un gioco cromatico indimenticabile; dalle imponenti montagne della Svizzera, con le loro vette innevate che toccano il cielo, ai suggestivi tramonti della savana africana, dove il sole sembra dipingere capolavori ogni sera.

Queste mete non sono solo luoghi da visitare ma esperienze da vivere intensamente, capaci di arricchire lo spirito e lasciare ricordi indelebili.

Aura Skypool a Dubai, l’infinity pool più alta del mondo

Dubai, città delle meraviglie architettoniche e dei record mondiali, ha aggiunto un’altra gemma alla sua corona con l’AURA SKYPOOL. Situata sull’isola di Palm Jumeirah, questa piscina a sfioro si eleva a 200 metri d’altitudine, guadagnandosi il titolo di piscina a sfioro più alta del mondo. L’esperienza di nuotare in questa struttura è paragonabile a galleggiare tra le nuvole, con una vista panoramica a 360 gradi che abbraccia l’iconico skyline di Dubai e le acque cristalline del Golfo Persico.

La visita all’AURA SKYPOOL non è solo un bagno rinfrescante ma un’avventura sensoriale completa. Gli ospiti possono godere dell’accesso alla lounge dell’SKYPOOL, dove comfort ed eleganza si fondono perfettamente. Il design interno riflette la serenità dell’acqua e il lusso senza tempo che caratterizza Dubai. Che si tratti di ammirare l’alba in tranquillità o di assistere al tramonto in uno scenario mozzafiato, ogni momento passato qui diventa un ricordo indimenticabile.

Per quanto riguarda i prezzi, AURA SKYPOOL offre diverse opzioni che variano in base al tipo di esperienza desiderata. I visitatori possono scegliere tra pacchetti giornalieri che includono accesso alla piscina e alla lounge o optare per esperienze più esclusive come cabine private per gruppi o coppie, ciascuna delle quali offre servizi personalizzati per rendere la visita ancora più speciale.

Le recensioni degli ospiti che hanno avuto il piacere di visitare AURA SKYPOOL parlano da sole: molti descrivono l’esperienza come “surreale” e “indimenticabile”, lodando non solo la bellezza stupefacente della piscina stessa ma anche l’eccellente servizio offerto dal personale attento e professionale.

Il travel creator Luigi Grammauta e la compagna hanno pubblicato i prezzi dell’esperienza fatta in questa location unica nel suo genere.

– Esperienza all’alba (6:00 – 9:00): A partire da 200 AED (circa €50)

– Mattina (10:00 – 14:00): A partire da 250 AED (circa €65)

– Pomeriggio (15:00 – 19:00): A partire da 300 AED (circa €78)

– Sera (20:00 – 23:00): A partire da 225 AED (circa €59)

Questi prezzi includono l’accesso alla piscina a sfioro a 360°, un asciugamano e l’uso di spogliatoi e armadietti, ma non comprendono cibo o bevande, che possono essere acquistati separatamente. Luigi consiglia il lato con vista palma e Dubai Marina