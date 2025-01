Pinterest indica i 5 colori super trendy per il design della casa nel 2025

Questi 5 colori daranno un tono e un tocco in più al design della casa nel 2025, secondo Pinterest. Lo spiegano gli esperti

Per chi è sempre alla ricerca di nuove idee per rendere la propria abitazione un luogo più accogliente e alla moda, Pinterest rappresenta una fonte inesauribile di ispirazione. La piattaforma, conosciuta per essere un vero e proprio trendsetter nel mondo del design d’interni, ha recentemente svelato quali saranno i cinque colori protagonisti del 2025.

Questa anticipazione offre agli appassionati di arredamento l’opportunità di stare un passo avanti nelle tendenze cromatiche che influenzeranno la decorazione domestica nei prossimi anni.

I 5 colori super trend nelle case per il 2025

Il primo colore in lista è il Rosso ciliegia, una tonalità vivace che promette di portare energia e vitalità negli spazi domestici. Dopo aver conquistato gli interni nel 2024 grazie alla “teoria del rosso inaspettato”, questo colore si conferma tra i preferiti anche per il 2025. Se l’idea di dipingere le pareti in questo audace colore può sembrare troppo impegnativa, Pinterest suggerisce alternative più discrete come coperte, mobili o vasi che possono comunque fare la differenza.

A seguire troviamo il Giallo burro, una nuance giocosa ma allo stesso tempo delicata che riesce a infondere calore e luminosità senza sovrastare. Perfetto per chi desidera aggiungere un tocco sottile ma significativo al proprio ambiente, questo colore può trovare posto in cucina o nel soggiorno sotto forma di complementi d’arredo o tessuti.

L’Aura Indaco rappresenta la scelta ideale per gli amanti del viola. Questa tonalità lavanda satura si presta a creazioni dal forte impatto visivo, perfette per chi non ha paura di osare con tocchi decisamente contemporanei e cosmici all’interno della propria casa. L’aumento delle ricerche su Pinterest relative a questa palette cromatica testimonia l’interesse crescente verso estetiche audaci e originali.

Il verde fa capolino nella palette del 2025 con l’Aneto verde, descritto come “la perfezione in salamoia” da Pinterest stesso. Questo colore offre una fresca alternativa alle classiche tonalità verdi, proponendosi come soluzione ideale sia per ambienti come la cucina che desiderano un tocco vivace sia per spazi living alla ricerca di eleganza sofisticata ma allo stesso tempo originale.

Infine, l’Avena alpina si presenta come la quintessenza della neutralità chic: un beige lattiginoso capace di trasformare ogni ambiente in uno spazio rilassante ed estremamente accogliente. Le ricerche su Pinterest dimostrano un interesse crescente verso ambientazioni neutre ma calde; questa tonalità risponde perfettamente a tale esigenza offrendo infinite possibilità decorative che vanno dalla camera da letto al bagno.

Questi cinque colori delineano uno scenario variegato e stimolante per il design d’interni nel 2025: dal dinamismo energico del Rosso ciliegia alla tranquillità sofisticata dell’Avena alpina, passando attraverso le sfumature giocose e originali dell’Aura Indaco, Giallo burro e Aneto verde. Una palette così diversificata permetterà sicuramente ai proprietari di case ed agli appassionati di interior design di esprimere liberamente la propria personalità attraverso scelte cromatiche audaci ed innovative.