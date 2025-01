Una visita imperdibile per i fans sulle orme di James Bond, l’esperienza incredibile tra location e chicche per veri appassionati

Nel cuore delle Alpi svizzere, lo Schilthorn emerge come una destinazione imperdibile per gli appassionati di James Bond e non solo. Con i suoi 2973 metri di altezza, offre un’esperienza unica che combina avventura, cultura e panorami mozzafiato. Tra le sue attrazioni principali spiccano il ristorante girevole Piz Gloria, la Walk of Fame dedicata a 007, il cinema tematico e lo Spy World.

Il viaggio verso la vetta dello Schilthorn è già di per sé un’avventura: partendo da Stechelberg attraverso Mürren e Birg con quattro diverse funivie, i visitatori raggiungono la cima in soli 32 minuti. Durante l’ascensione si può ammirare il paesaggio alpino svizzero nella sua interezza.

Una volta in cima, il ristorante girevole Piz Gloria offre una vista panoramica a 360° sulle maestose vette dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau. Ma non è tutto: altre note cime delle Alpi Bernesi e Vallesi si delineano all’orizzonte insieme alle catene montuose del massiccio del Giura e al blu brillante del Lago di Thun.

Il Mondo di James Bond in Svizzera: una visita imperdibile per gli appassionati

Per gli appassionati dell’affascinante mondo dello spionaggio britannico, lo Schilthorn ospita Bond World: un’esposizione dedicata alle riprese del film “Al servizio segreto di Sua Maestà“, con George Lazenby nei panni dell’iconico agente segreto. I visitatori possono immergersi nelle scene chiave della pellicola attraverso un tour che svela dettagli affascinanti e retroscena curiosi – come il fatto che Diana Rigg fosse legata a una slitta per le scene sugli sci o che Bernhard Russi fungesse da controfigura nelle discese più impegnative.

Il Cinema Bond aggiunge ulteriore fascino all’esperienza su Schilthorn mostrando acrobazie speciali e scene chiave su uno schermo largo 12 metri. Le immagini nitidissime trasportano gli spettatori direttamente nel cuore dell’azione mantenendo sempre vivo il legame con l’incredibile scenario alpino circostante.

Un’altra attrazione imperdibile è la 007 Walk of Fame inaugurata nel 2015: qui sono celebrate le figure chiave che hanno contribuito alla realizzazione del film tramite stele informative complete di foto, descrizioni dei ruoli ricoperti e messaggi personali degli onorati – tra cui George Lazenby stesso.

Non mancano poi esperienze ad alto tasso adrenalinico come la Thrill Walk alla stazione intermedia di Birg: una passeggiata su passerelle sospese nel vuoto davanti a uno scenario alpino senza eguali sulla regione della Jungfrau. E per gli amanti della natura ci sono numerosi sentieri escursionistici circondati da una flora rigogliosa dove anche le vivaci taccole offrono spettacolo con le loro evoluzioni aeree.

Lo Schilthorn rappresenta una meta eccezionale non solo per i fan di James Bond ma anche per chiunque desideri vivere emozioni forti immerso nella bellezza naturale delle Alpi svizzere.