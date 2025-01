San Valentino 2025: non solo Parigi o Venezia, è questa la città dell’amore dove volare con la tua metà

Se siete a caccia di idee per stupire la vostra metà e regalarvi un super viaggio per San Valentino, questa è la meta ideale.

Tra poche settimane il calendario segnerà la festa dell’amore per eccellenza, San Valentino. Se state cercando un’idea per lasciare a bocca aperta la vostra metà, ecco un viaggio in una città lontana ma che resterà per sempre nei vostri ricordi.

Philadelphia, conosciuta come la “città dell’amore fraterno”, si rivela in febbraio la meta perfetta per celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature. Grazie ai voli diretti dall’Italia, questa perla americana si propone come il luogo ideale, offrendo un mix irresistibile di esperienze romantiche, culturali e gastronomiche che promettono di rendere il San Valentino un’occasione da ricordare.

San Valentino a Philadelphia: la città dell’amore per eccellenza

Il Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center si posiziona come l’epitome del romanticismo. Nel cuore della città e a pochi passi dal Love Park, l’hotel si distingue per i suoi pacchetti pensati appositamente per le coppie, garantendo un’esperienza senza pari. Le camere, con vista mozzafiato su Downtown e sul Delaware River, sono il palcoscenico ideale per un soggiorno a due. Tra i servizi offerti spiccano il room service dalla colazione, itinerari personalizzati, cene romantiche con vista e massaggi di coppia presso la rinomata Spa, senza dimenticare la possibilità di nuotare sotto le stelle nella piscina infinity-edge.

La Philadelphia Orchestra rappresenta un vero e proprio simbolo della città e, per San Valentino, regala momenti di pura magia con un concerto speciale alla Marian Anderson Hall del Kimmel Center. Sotto la direzione di Naomi Woo, il repertorio spazierà tra le melodie immortali di Mozart, Mendelssohn e John Williams, offrendo una colonna sonora indimenticabile per la festa degli innamorati.

Per gli appassionati d’arte, la Barnes Foundation si rivela una tappa obbligata. Con tour privati dell’impressionante collezione di arte impressionista e post-impressionista europea, i visitatori possono godere di un’esperienza intima, arricchita dalle storie affascinanti dietro ogni opera.

Shane Confectionery, nel cuore storico di Philadelphia, celebra l’amore con le sue creazioni dolciarie artigianali, ispirate alle ricette del XIX secolo. I cioccolatini a tema San Valentino, realizzati con ingredienti di alta qualità e secondo tecniche tradizionali, rappresentano il modo perfetto per condividere dolcezza con la persona amata.

Il Parc bistrò francese, situato in Rittenhouse Square, offre la colazione ideale per iniziare la giornata. Croissant freschi e caffè aromatico in un ambiente accogliente ed elegante preparano al meglio per un tour guidato del Philadelphia Mural Arts Program, alla scoperta dei murales che rendono la città unica, narrando storie vibranti ed emozionanti, perfette per essere scoperte e vissute in coppia.

Philadelphia dimostra di essere una città estremamente versatile, capace di offrire ai suoi visitatori un’ampia gamma di esperienze, dall’eleganza degli hotel alla magia dei concerti, dall’intimità delle gallerie d’arte all’avventura urbana tra i murales, arricchendo il tutto con piaceri culinari che rendono ogni momento trascorso indimenticabile.