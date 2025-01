Hai mai visto una spiaggia sulla neve? Si trova in Italia, ecco quando è possibile visitarla

Hai mai visto una spiaggia sulla neve? Esiste e si trova in Italia, ecco quando è possibile visitarla e dove si trova. Un posto unico

Questo luogo unico si trova all’interno di un evento internazionale che rappresenta una vera celebrazione della cultura del design, capace ogni anno di sorprendere attraverso direzioni impreviste. Vi stupirà.

Dal 6 al 9 febbraio 2025, Courmayeur si trasforma in un palcoscenico d’eccellenza per il design italiano e internazionale, celebrando la quinta edizione del Courmayeur Design Week-end. Questo evento, divenuto un punto di riferimento nel panorama culturale e creativo, celebra i suoi primi cinque anni con un programma ricco di mostre, talk, installazioni e progetti.

La manifestazione è il risultato della visione innovativa di Paola Silva Coronel, in partnership con Courmayeur Mont Blanc, e gode del patrocinio dell’Associazione per il Disegno Industriale e Fondazione Altagamma, tra gli altri. Il tema di questa edizione, “Direzioni Impreviste”, invita a riflettere sulla capacità di accogliere l’inaspettato come opportunità positiva, sia nella vita che nel lavoro creativo. Tra gli ospiti più attesi, Alberto Meda, ingegnere e industrial designer di fama mondiale, terrà lo speech “Talk on Top” presso il teatro del Pavillon di Skyway Monte Bianco, sottolineando l’importanza dell’evento come punto d’incontro tra grandi maestri e nuove promesse del design.

Programma dell’evento e la chicca, il CourmaBeach

Il programma dell’evento prevede momenti unici di incontro tra natura e creatività, come le slitte decorate da archistar per un’asta benefica, il Dinner Party di beneficenza, e la presentazione in anteprima di Alice’s Flowers presso il Kartell Bistrò. Il Foyer del Centro Congressi, allestito da Raffaella Razzini con uno stile montagnard distintivo, diventerà il fulcro della manifestazione, accogliendo i grandi nomi del design durante l’inaugurazione ufficiale.

Un momento di grande attesa è lo skiCAD, uno slalom gigante sulle piste della CMBF dove architetti e designer si sfideranno, dimostrando come lo spirito competitivo possa fondersi con la passione per il design. A questo si aggiunge il curlingCAD, un torneo di Curling Bisiac pensato per offrire occasioni di networking anche a chi non scia.

L’installazione “Sliding Circle” in Piazza Abbé Henry e “Di lì e di là” in Piazza Brocherel inviteranno i visitatori a riflettere sulle direzioni impreviste. Nella Chiesa Valdese, “Aritmia” offrirà un viaggio sensoriale al buio, mentre al Caffé della Posta verranno esposte le iconiche caffettiere selezionate da Giulio Iacchetti. La biblioteca locale ospiterà la mostra “Il mio Monte Bianco”, dedicata ai disegni di Giancarlo Iliprandi.

Momenti dedicati alla discussione su tematiche quali diritti delle donne, parità di genere ed evoluzioni future legate alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale arricchiranno i talk programmati nel weekend, dimostrando l’impegno dell’evento verso questioni sociali rilevanti.

Dopo l’inaugurazione un momento di relax a base di “Ostriche&Champagne” al CourmaBeach, la spiaggia allestita sui campi da tennis innevati da Giuseppe Tortato Architetti e Lina Obregón e dedicata ai brand outdoor. Sempre all’interno del CourmaBeach sarà posizionata la grande boule de neige realizzata dal designer e architetto milanese Matteo Ragni: la “Lounge de Neige” sarà il set fotografico per i visitatori e location per le video-interviste durante il weekend.