Venerdì 17 nero: rischio alluvioni, le regioni dove è atteso il maltempo

Avviso meteo: ci aspetta un venerdì 17 nero a causa di una ondata di maltempo. Ecco le regioni a rischio alluvioni

L’Italia si trova di fronte a una sfida imponente contro le forze della natura: un Venerdì 17 che si preannuncia particolarmente difficile per alcune regioni, a causa di un’intensa ondata di maltempo in arrivo. A destare preoccupazione non sono le scaramanzie, ma le previsioni meteorologiche che indicano l’arrivo di condizioni climatiche estreme.

Un flusso di aria fredda e instabile dal Nord Europa è in movimento verso il Mediterraneo, portando alla formazione di un ciclone vicino all’Africa settentrionale. Questo fenomeno si dirigerà verso l’Italia, guadagnando forza e trasformandosi in una minaccia significativa per il clima della penisola.

Previsioni meteo

Le prime segnalazioni di maltempo si avranno già da Giovedì 16, con piogge attese sulle Isole Maggiori. Tuttavia, è Venerdì 17 che concentra l’attenzione principale: le precipitazioni saranno così intense da portare a nubifragi in diverse aree, con venti sciroccali che potrebbero toccare i 100 km/h e generare onde alte fino a quattro metri.

Le regioni più a rischio sono Sicilia, Calabria e Sardegna, dove il vento caldo potrebbe causare un rapido aumento delle temperature e la fusione della neve sui rilievi, aumentando il rischio di alluvioni. Si prevede che possano cadere fino a 2/300 mm d’acqua in poche ore, rendendo il rischio di allagamenti estremamente elevato. Non sono escluse trombe d’aria durante i temporali più violenti, con particolare attenzione rivolta alle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

Anche la Sardegna orientale sarà colpita dal maltempo, aumentando il rischio di alluvioni in questa parte dell’isola. Le condizioni meteo resteranno instabili per tutto il weekend, rendendo cruciale seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo, conferma l’intensificarsi dei fenomeni atmosferici, con un cambio dei venti da Grecale a Scirocco, che porterà ad un aumento delle temperature su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni inizieranno già da Giovedì sulle Isole Maggiori, ma sarà Venerdì che vedrà il maltempo diventare particolarmente intenso su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria ionica. Durante il weekend, le piogge continueranno a interessare Sardegna, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio, con la possibilità di nevicate sui rilievi, ma solo sopra i 1500 metri.