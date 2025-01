Opportunità di lavoro in Lufthansa: 10 mila assunzioni nel 2025

Il sito specializzato ticonsiglio.com ha pubblicato le offerte di Lufthansa: previste 10 mila assunzioni nel 2025

In un’epoca in cui il settore aeronautico si sta riprendendo dalle turbolenze causate dalla pandemia globale, la notizia che Lufthansa intende lanciare una maxi campagna di recruiting per nuove assunzioni rappresenta un segnale forte di ottimismo e crescita. La compagnia aerea tedesca ha infatti annunciato il suo ambizioso piano di espansione che prevede l’inserimento nel proprio organico di ben 10 mila nuove risorse entro il 2025. Questo imponente piano di assunzioni riguarderà una vasta gamma di profili professionali, da assistenti di volo e piloti fino ad addetti alle operazioni a terra e specialisti tecnici.

Il Gruppo Lufthansa, uno dei maggiori player globali nel settore dell’aviazione, ha sottolineato come più della metà delle nuove posizioni saranno allocate in Germania, confermando l’importanza strategica del mercato interno. Tuttavia, le opportunità non mancheranno anche nei numerosi altri paesi in cui opera il gruppo, inclusa l’Italia. In particolare nel nostro Paese, la compagnia sta portando avanti l’acquisizione di Ita Airways; un’operazione che promette la creazione di migliaia di posti lavoro sul territorio nazionale.

Le figure richieste

La divisione tecnica del gruppo, Lufthansa Technik, vedrà uno dei maggiori incrementi con oltre 2.000 nuovi ingressi previsti. Allo stesso tempo Austrian Airlines ed Eurowings sono alla ricerca attiva circa 700 nuovi talenti ciascuna per far fronte alle proprie esigenze operative ed espandere ulteriormente le loro attività.

Nel dettaglio delle figure professionali ricercate emergono numerose opportunità: si va dai 2.000 assistenti di volo ai più di 1.400 addetti alle operazioni a terra; circa 1.300 esperti tecnici troveranno spazio nell’organizzazione così come gli 800 piloti necessari per garantire i servizi aerei del gruppo; senza dimenticare i circa 1.200 postazioni amministrative da coprire.

Questo piano rappresenta non solo una grande occasione per chi cerca lavoro in questo settore ma anche un segnale della fiducia nella ripresa economica e nella crescita futura dell’aviazione civile dopo i difficili anni recentemente trascorsi.

Per candidarsi alle future posizioni aperte è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale della compagnia (Lavora con noi), dove è possibile trovare tutte le informazioni relative ai ruoli disponibili e inviare direttamente il proprio curriculum vitae tramite un apposito form online.

La strategia adottata da Lufthansa dimostra una visione lungimirante verso il futuro del trasporto aereo globale e pone le basi per una solida crescita nei prossimi anni. Con oltre trentamila unità già inserite negli ultimi tre anni e più altre diecimila previste entro il prossimo biennio, Lufthansa si conferma come uno degli ambienti lavorativi più dinamici ed attrattivi del panorama internazionale.