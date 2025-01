Opportunità nel turismo: corso gratuito per esperto di turismo esperienziale

Corso gratuito per Esperto di turismo esperienziale. Un’opportunità unica nel cuore del Mediterraneo, come partecipare

In un’epoca in cui il turismo di massa sta cedendo il passo a pratiche più sostenibili e personalizzate, la Puglia si distingue come scenario ideale per chi aspira a diventare un professionista nel turismo esperienziale. L’ente formativo Time Vision lancia un corso gratuito che promette di trasformare gli appassionati del settore in veri esperti, capaci di progettare viaggi che siano vere e proprie esperienze indimenticabili. Questa iniziativa si propone di formare figure professionali che sappiano non solo interpretare ma anche soddisfare le crescenti esigenze di autenticità e connessione dei viaggiatori moderni.

Il corso offre 200 ore di formazione, un equilibrio perfetto tra lezioni teoriche, laboratori pratici e uno stage finale in aziende leader del settore. Gli allievi avranno l’opportunità di immergersi completamente nelle dinamiche del turismo esperienziale, acquisendo competenze sulla progettazione di esperienze uniche, sulle tecniche di accoglienza, marketing territoriale e le normative del settore. I contenuti didattici sono stati selezionati per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato, ponendo un accento particolare sullo sviluppo delle soft skills, fondamentali per eccellere nel settore.

Chi può partecipare e come

Il corso è aperto a 16 partecipanti residenti in Puglia, che dovranno soddisfare specifici requisiti come l’età maggiorenne, possedere una certificazione linguistica e avere esperienza o un forte interesse verso il settore turistico. La selezione dei candidati si baserà su una prova scritta ed orale, valutando sia le competenze tecniche sia la motivazione a intraprendere questo percorso formativo. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 20 gennaio 2025, con selezioni previste per il 23 gennaio 2025.

Il corso si svolgerà da marzo a ottobre 2025, alternando lezioni frontali a Brindisi nella sede di Time Vision Scarl a sessioni di elearning. L’impegno richiesto è significativo, ma essenziale per garantire un apprendimento completo e lo sviluppo di competenze trasversali. Al termine, i partecipanti riceveranno una certificazione regionale come “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico”, un passaporto per il successo in questo settore dinamico.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per chi opera già nel settore turistico o per chi aspira a farne parte. Grazie al supporto di Time Vision e alle innumerevoli risorse della Puglia, si apre una nuova strada verso l’eccellenza nel turismo esperienziale, un settore in continua espansione e ricco di soddisfazioni.