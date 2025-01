Lavorare in Svizzera, quanto si guadagna rispetto all’Italia? esempi pratici e salari

Lavorare in Svizzera è così conveniente? dati ed esempi pratici di salari nella guida pratica e consigli utili degli esperti

La Svizzera si conferma come destinazione privilegiata per molti lavoratori italiani, grazie al suo alto standard di vita, stipendi competitivi e un sistema sanitario di eccellenza. Questo Paese richiama chi cerca nuove opportunità professionali all’estero, ma è necessario navigare con attenzione tra le normative sul mercato del lavoro e i requisiti per i permessi di soggiorno e lavoro.

Grazie all’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’Unione Europea, i cittadini italiani incontrano meno ostacoli burocratici rispetto ai cittadini di Paesi non UE/AELS. Questo facilita notevolmente l’ingresso e la permanenza in Svizzera per motivi lavorativi, rendendo particolarmente attraente l’opzione di lavorare nella parte italiana della Svizzera per chi desidera comunicare nella propria lingua madre. Ecco alcune informazioni dettagliate pubblicate nella guida del sito specializzato ticonsiglio.com

Il primo passo per chi è alla ricerca di opportunità lavorative in Svizzera è quello di identificare le fonti più affidabili per la ricerca di annunci di lavoro. Il sito arbeit.swiss, gestito dalla SECO (Segreteria di Stato dell’economia), rappresenta il punto di partenza ideale, offrendo accesso a JOB-Room, un portale ricco di annunci online. Altre risorse preziose sono i centri cantonali di consulenza per il lavoro e il portale europeo della mobilità professionale Eures, che offre anche informazioni utili per la ricerca dell’alloggio.

Per quanto riguarda la candidatura, è spesso richiesto l’invio del curriculum vitae via email o tramite registrazione online, attraverso numerosi siti web svizzeri dedicati alle offerte di lavoro, facilmente consultabili.

Dal punto di vista salariale, la Svizzera si distingue per offrire retribuzioni tra le più alte al mondo, con una media lorda mensile significativamente superiore rispetto ad altri Paesi europei. La variazione degli stipendi dipende dal settore professionale, dalla posizione e dall’esperienza del lavoratore, ma alcuni cantoni hanno stabilito salari minimi legalmente vincolanti che garantiscono condizioni economiche favorevoli.

Quanto si guadagna in Svizzera?

Per avere un’idea precisa dello stipendio potenziale, è possibile fare riferimento al calcolatore nazionale dei salari fornito dalla SECO o alla calcolatrice statistica dei salari Salarium, che permettono stime basate su vari parametri come età, settore professionale ed esperienza. L’applicazione è utilizzabile sia da PC che da cellulare ed è disponibile in quattro lingue: francese, tedesco, italiano e inglese.

Secondo alcuni esempi di ticonsiglio, un operatore socio sanitario – OSS con un’età di 35 anni guadagna, in media, 5.480 CHF (circa 5.823 euro); un insegnante guadagna, se ha un’età di 30 anni e 5 anni di anzianità di servizio, un salario medio mensile che va da 5.369 franchi svizzeri (circa 5.706 euro), se lavora nel Canton Ticino, a 6.405 franchi (circa 6.807 euro), se lavora a Zurigo.

Nella zona del Ticine e con un’età di 40 anni e 5 anni di anzianità, un autista guadagna mediamente 4.420 CHF (circa 4.697 euro), un medico generico invece una media pari a 6.370 franchi svizzeri (circa 6.769 euro).

Un addetto alle pulizie senza alcuna qualifica, con 30 anni di età e 5 anni di servizio, può guadagnare un salario medio pari a 3.806 franchi svizzeri (4.044 euro), mentre un operaio metalmeccanico di 40 anni, con 10 anni di servizio, può arrivare a 5.224 franchi svizzeri (circa 5.551 euro).

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) svizzera ha inoltre messo a disposizione online il calcolatore nazionale dei salari, uno strumento che consente di calcolare le retribuzioni mensili lorde svizzere in base a vari parametri come età, settore professionale, professione, anzianità di servizio, formazione, sesso, nazionalità e categoria di permesso di soggiorno.