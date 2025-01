Dall’ombrello alle ceneri umane: le domande più curiose su cosa si può portare a bordo di un aereo

Posso portare un ombrello a bordo? e le ceneri umane? questi e e altri dubbi molto comuni dei passeggeri su cosa portare o meno

Viaggiare in aereo comporta sempre una serie di preparativi e, non di rado, la gestione dell’ansia legata al rispetto delle normative aeroportuali. Tra le domande più frequenti che assillano i viaggiatori c’è senza dubbio quella relativa agli oggetti che possono essere portati in cabina. Vueling, nota compagnia aerea, ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi più comuni.

Iniziamo con una questione piuttosto diffusa: è possibile portare un ombrello a bordo? La risposta è sì. Vueling consente ai passeggeri di portare con sé un ombrello, preferibilmente pieghevole per ottimizzare lo spazio. Questa concessione si rivela particolarmente utile per chi si appresta a visitare destinazioni dove la pioggia è all’ordine del giorno.

Vueling chiarisce

Per quanto riguarda gli articoli sportivi come bastoncini da trekking o racchette da sci, la politica cambia radicalmente: questi oggetti non sono ammessi in cabina e devono essere trasportati come bagaglio registrato. Una situazione simile si verifica per i droni: sebbene siano permessi in cabina, esistono restrizioni specifiche relative alla capacità della batteria, che non deve superare i 100 W/h.

Un’altra curiosità riguarda il trasporto del bastone del pellegrino, souvenir tipico dei viaggiatori che hanno completato il Cammino di Santiago de Compostela. A differenza dei bastoncini da trekking, questo oggetto può essere portato in cabina purché non presenti punte affilate.

Le disposizioni relative al trasporto di cibo e bevande meritano una menzione speciale. I passeggeri possono introdurre alimenti solidi nella cabina senza particolari restrizioni; tuttavia, le bevande sono soggette a regole più stringenti e possono essere portate solo se acquistate dopo il controllo sicurezza dell’aeroporto. Un’eccezione importante riguarda l’alimentazione infantile: pappe e omogeneizzati possono essere tranquillamente trasportati insieme ad acqua dedicata ai bambini.

Una domanda frequente tra i golosi concerne la possibilità di trasportare le “ensaimadas”, dolci tipici delle Baleari: queste prelibatezze possono effettivamente volare con voi purché adeguatamente imballate e posizionate sotto il sedile davanti a voi. Per chi necessita di assistenza durante il cammino (come nel caso dell’utilizzo di stampelle o bastoni), Vueling assicura che tali ausili possano essere liberamente portati in cabina. In tempi recentemente segnati dalla pandemia globale, molti si chiedono se sia consentito il trasporto di gel idroalcolico: la risposta è positiva fino ad un massimo di 100 ml per flacone.

Infine, un tema delicato ma importante riguarda il trasporto delle ceneri umane: anche in questo caso Vueling fornisce indicazioni precise permettendo ai passeggeri di viaggiare con le ceneri dei propri cari purché correttamente sigillate e accompagnate dalla documentazione necessaria attestante l’autenticità delle stesse.

Queste informazioni rappresentano solo alcune delle linee guida fornite da Vueling per facilitare l’esperienza dei viaggiatori ed evitare spiacevoli sorprese al momento dell’imbarco. La compagnia invita tutti i passeggeri a consultare sempre le ultime disposizioni prima del viaggio per garantire una partenza serena verso nuove avventure.