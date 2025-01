Se porti in aereo un neonato, questi sono i consigli per viaggiare senza stress

Viaggiare in aereo con un bambino molto piccolo può mettere in ansia molti genitori, ma con questa mini guida sarai più preparato

Viaggiare con un neonato può sembrare una sfida, ma con la giusta preparazione e seguendo alcuni consigli utili, l’esperienza può trasformarsi in un piacevole ricordo. Se è la prima volta che ti avventuri a bordo di un aereo con il tuo piccolo, ecco una guida di Vueling che potrebbe rispondere a molte delle tue domande e rendere il viaggio più confortevole per entrambi.

Prima di tutto, è importante sapere che i bambini dai 7 giorni ai 2 anni di vita sono considerati neonati e possono viaggiare in grembo ad un adulto. Dopo questa età, avranno bisogno di un biglietto proprio. La documentazione necessaria varia a seconda dei paesi di partenza e destinazione; tuttavia, è sempre consigliabile portare con sé qualsiasi documento d’identità del minore se disponibile.

I consigli degli esperti per viaggiare con un neonato

Quando si tratta del cibo per il neonato, le compagnie aeree permettono generalmente di portare quantità superiori ai limiti previsti per i liquidi. È possibile anche portare cibo non sigillato; tuttavia, verificare sempre le politiche specifiche della compagnia aerea prima della partenza. Per quanto riguarda il check-in, molte compagnie offrono la possibilità di effettuarlo online o direttamente all’aeroporto. Alcune hanno addirittura banchi dedicati alle famiglie per velocizzare le procedure.

Una volta arrivati in aeroporto, informatevi se esiste una fila prioritaria per le famiglie ai banchi accettazione; molte compagnie come Vueling offrono questo servizio. Per quanto riguarda i bagagli del neonato, spesso è possibile registrare gratuitamente oggetti extra come passeggini o culle. Il passeggino può essere utilizzato fino alla porta d’imbarco dove verrà poi preso dal personale senza costi aggiuntivi.

Durante il volo, i bambini fino ai 2 anni possono viaggiare in grembo all’adulto accompagnatore. È fondamentale assicurarsi che sia disponibile una cintura di sicurezza aggiuntiva per il neonato fornita dall’aereo. Per quanto riguarda il cambio pannolini, la maggior parte degli aeromobili dispone di apposite zone attrezzate.

Per tenere occupato e tranquillo il tuo bambino durante il volo puoi portarti giochi silenziosi o dispositivi elettronici dotati di auricolari così da non disturbare gli altri passeggeri.

È essenziale ricordarsi che ogni posto assegnato sul volo è equipaggiato con dispositivi di sicurezza adeguati anche per i più piccoli; ciò include maschere d’ossigeno supplementari e cinture speciali da agganciare alla propria.

Infine ma non meno importante: ogni compagnia ha le sue politiche specifiche riguardanti i viaggiatori più giovani. Pertanto si raccomanda vivamente di consultare direttamente sul sito web della compagnia scelta tutte le informazioni relative al viaggio con neonati o bambini piccoli prima della partenza.

Viaggiare in aereo con un neonato richiede indubbiamente maggiore organizzazione rispetto al farlo da soli o solo tra adulti; tuttavia seguendo questi consigli sarà possibile affrontarlo nel modo migliore possibile assicurando comfort e serenità sia al genitore sia al bambino stesso durante l’intera durata del volo.