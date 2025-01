Posso usare i posti centrali non occupati su un aereo? la risposta dell’assistente di volo ti soprenderà

Un assistente di volo condivide le regole non scritte per i posti centrali non occupati su un aereo: la risposta ti soprenderà

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza stressante, soprattutto quando si tratta di condividere spazi ristretti con sconosciuti. La scoperta di un posto centrale vuoto accanto a sé può sembrare una piccola vittoria personale, offrendo quel tanto desiderato spazio extra per rendere il viaggio più confortevole. Tuttavia, la gestione di questo spazio aggiuntivo può diventare fonte di tensione e malintesi tra passeggeri.

La questione dell’etichetta relativa ai posti centrali non occupati è stata oggetto di discussione tra i viaggiatori, molti dei quali hanno cercato consigli su come comportarsi in queste situazioni. Un recente episodio raccontato da un editor di Travel and Leisure ha messo in luce le incertezze che possono sorgere: seduto vicino al finestrino e lavorando sul suo laptop, ha abbassato il tavolino del sedile centrale per appoggiare il suo drink, quando gli è stato chiesto dalla persona seduta nel corridoio se fosse accettabile fare altrettanto. Questo semplice gesto ha sollevato una domanda importante: stava assumendo erroneamente che lo spazio extra fosse a sua completa disposizione?

La risposta dell’assistente di volo

Per rispondere a questa e ad altre domande simili, la rivista specializzata ha consultato John, assistente di volo presso Delta Air Lines, e Dean Foster, esperto di etichetta di viaggio e autore del libro “The Global Etiquette Guides”. Entrambi hanno offerto preziosi consigli su come navigare queste situazioni delicate mantenendo cortesia e rispetto reciproco.

John ha chiarito che l’approccio “chi primo arriva meglio alloggia” non trova posto nell’ambiente ristretto dell’aereo. Non esiste alcun diritto automatico all’utilizzo dello spazio extra basato sull’ordine d’arrivo o sulla posizione del proprio posto. Questa mentalità può solo generare conflitti inutili tra passeggeri.

Inoltre, entrambi gli esperti hanno sottolineato l’importanza delle considerazioni sulla sicurezza. Ad esempio, posizionare oggetti pesanti sul sedile centrale durante il decollo o l’atterraggio potrebbe rappresentare un rischio in caso di turbolenza. È quindi consigliabile limitarsi a collocarvi oggetti leggeri come cuscini o coperte forniti dalla compagnia aerea.

Quando si tratta dello spazio personale altrui, Foster raccomanda cautela nell’estendere fisicamente la propria presenza nello spazio centrale vuoto. Anche se potrebbe essere tentatore approfittarne per ottenere maggiore comfort personale, è fondamentale considerare i sentimenti dell’altra persona coinvolta.

La comunicazione gioca un ruolo cruciale nella gestione condivisa dello spazio extra. Chiedere gentilmente prima di utilizzare lo spazio sotto il sedile opposto o il tavolino del sedile centrale può prevenire malintesi ed esprimere rispetto verso gli altri passeggeri.

Foster suggerisce anche che piccoli gesti educati possono facilitare la comunicazione anche quando la lingua rappresenta una barriera. L’intento chiaro e cortese è generalmente ben compreso indipendentemente dalle parole utilizzate. Infine, entrambi gli esperti concordano sul fatto che adottare un atteggiamento umile e proattivo nel prendersi cura degli altri passeggeri contribuisce significativamente alla creazione di un ambiente più piacevole per tutti durante il volo.