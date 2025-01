Arriva la neve fino a quote basse, le previsioni meteo dell’esperto

Irruzione fredda accompagnata da neve fino a quote basse, le previsioni meteo dell’esperto Sanò de ilmeteo.it

La settimana appena iniziata si presenta ricca di cambiamenti sul fronte meteorologico, delineando un netto passaggio dalle condizioni di maltempo autunnale, con pioggia e venti forti, a un’imminente irruzione di aria fredda che promette nevicate fino a quote insolitamente basse. Antonio Sanò, il fondatore del noto sito iLMeteo.it, ci guida attraverso le previsioni per i prossimi giorni, delineando un quadro dettagliato di quello che ci attende.

Già dalle prime ore di oggi, abbiamo assistito alla formazione di un ciclone nei nostri mari, un fenomeno che ha inaugurato una fase di maltempo caratterizzata da piogge intense, in particolare al Nord Italia. Le Alpi sono testimoni di nevicate già oltre gli 800/1000 metri di quota, mentre in Toscana e sulla Sardegna le precipitazioni si fanno sentire con forza. Oltre alla pioggia, si registrano intensi venti dai quadranti meridionali che interessano diverse aree del Paese, causando un significativo aumento delle temperature, con picchi massimi previsti fino a 15-18°C in città come Roma, Napoli e Palermo.

Anticipazioni meteo della settimana

Ma quali sono le prospettive per il futuro immediato? Dopo questa fase dominata da un’aria più autunnale che invernale, a partire dal 9-10 gennaio ci aspetta una vera e propria svolta climatica. Un’ondata di aria molto fredda di origine artica è prevista abbattersi sull’Europa centrale e sull’Italia, portando a un crollo verticale delle temperature, ben al di sotto delle medie stagionali.

Questa transizione termica avrà effetti evidenti sul paesaggio italiano, con la neve che farà la sua comparsa anche a bassa quota. Le regioni adriatiche potrebbero ritrovarsi imbiancate già nel secondo weekend del nuovo anno, segnando una trasformazione radicale dello scenario termico nazionale. Le temperature subiranno una drastica diminuzione su tutto il territorio, con il Sud Italia e parte del Centro che risentiranno maggiormente di questo cambiamento, dopo giorni dominati dallo Scirocco.

Le previsioni indicano cali termici nell’ordine dei 7/8°C rispetto ai valori attuali, portando a estese gelate al Nord, dove le temperature potrebbero avvicinarsi allo zero anche durante le ore centrali della giornata. I venti freddi provenienti da Bora e Tramontana saranno i protagonisti indiscussibili della scena meteorologica italiana, estendendo il loro influsso lungo tutto il distretto tirrenico.

Ci troviamo, quindi, di fronte a uno scenario meteo decisamente variegato per questa settimana, che ci porta dalle condizioni più miti, accompagnate da piogge battenti e vento forte, verso uno scenario decisamente più invernale, caratterizzato da freddo pungente e nevicate anche in pianura. Un cambio repentino che testimonia la dinamicità del clima italiano, sempre capace di sorprenderci.