In “The Crown” le immagini del luogo dell’inizio della storia di William e Kate

Sapevate che la location dove si sono conosciuti William e Kate nella serie “The Crown” è quella vera? Qui è iniziato tutto.

La città dove i Principi di Galles si sono conosciuti conserva orgogliosamente l’eredità lasciatagli dalla presenza del principe William e Kate Middleton; residenti e visitatori parlano ancora con entusiasmo dell’inizio della storia della coppia reale, e proprio qui la produzione di The Crown ha scelto di girare le scene che li riguardano.

Nel cuore della Scozia, l’Università di St. Andrews si erge non solo come un prestigioso istituto di istruzione superiore ma anche come testimone silenzioso di una storia d’amore che ha catturato l’immaginazione del mondo intero. È qui che il Principe William e Kate Middleton hanno incrociato i loro destini, un incontro che sarebbe diventato parte integrante della narrazione reale britannica.

L’Università “galeotta” di William e Kate

La serie Netflix “The Crown”, conosciuta per la sua meticolosa attenzione ai dettagli storici e alla fedeltà nella rappresentazione degli eventi legati alla famiglia reale, ha scelto proprio questa università per ripercorrere gli anni universitari del principe William (interpretato da Ed McVey) e il suo legame con la futura moglie, Kate Middleton (Meg Bellamy).

Per la Parte 2 della serie, “The Crown” si è avventurata nel nord della Scozia per catturare l’essenza di quegli anni formativi, scegliendo di girare alcune scene cruciali proprio all’interno dell’Università di St. Andrews. Questa decisione non è stata casuale; girare nella vera università dove Will e Kate si sono incontrati ha offerto agli attori una prospettiva unica e profondamente personale sulla loro storia.

Meg Bellamy, che interpreta Kate Middleton nella serie, ha condiviso le sue impressioni sul girare nella location: “Ed ed io abbiamo rivisitato il bar dove Kate e Will si sarebbero incontrati per un caffè, e c’è stato un inquietante senso di presenza”. Questa esperienza ha permesso a Bellamy e McVey di immergersi completamente nei ruoli che stavano interpretando, offrendo loro una comprensione più intima dei momenti privati vissuti dalla coppia reale durante i loro anni universitari.

La produzione non si è limitata a riprendere solo interni ed esterni del College, ma ha anche incluso scene all’interno della biblioteca dell’università. Questa scelta riflette l’impegno dei creatori della serie nel ricreare con precisione l’ambiente in cui è sbocciata la relazione tra William e Kate. Ottenere il permesso per girare all’interno dell’università non è stato semplice; ci sono voluti mesi di negoziazioni prima che i produttori ottenessero il via libera. Tuttavia, questo sforzo ha reso possibile portare sullo schermo una rappresentazione autentica degli anni universitari del principe William e Kate Middleton.

Oltre a St. Andrews, altre scene sono state girate in Inghilterra presso la Royal Holloway University situata a ovest di Londra – dimostrando ulteriormente lo sforzo complessivo dei produttori nel cercare location autentiche capaci di riflettere fedelmente gli ambienti frequentati dai protagonisti reali.