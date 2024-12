New Year Quotes: quest’anno stupisci tutti con gli auguri di Capodanno in inglese

Avete mai pensato di mandare gli auguri di Capodanno nella lingua più usata del mondo? un modo diverso di usare delle citazioni inglesi per augurare il meglio per il 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è tempo di riflettere sui momenti passati e prepararsi ad accogliere il nuovo anno con entusiasmo e speranza. Il Capodanno è un momento di rinnovamento, di nuovi inizi e di promesse per un futuro migliore. E cosa c’è di meglio che condividere queste emozioni attraverso parole ispiratrici?

Ecco una selezione di auguri in lingua inglese perfette per celebrare un buon anno nuovo con amici e parenti, sorprendendoli con qualcosa di diverso rispetto agli altri.

New Year Quotes, frasi in inglese per gli auguri di Capodanno

“Happy New Year! Wishing you joy and success in 2025.”

“Cheers to a bright and happy 2025!”

“The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.” – Melody Beattie ci ricorda che il nuovo anno è come un capitolo non ancora scritto di un libro, offrendoci l’opportunità di riempirlo con le nostre storie.

“Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” – Oprah Winfrey sottolinea l’importanza di accogliere il nuovo anno come un’altra opportunità per migliorare e fare le cose nel modo giusto.

“Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one.” – Brad Paisley ci invita a vedere ogni nuovo anno come un libro vuoto in cui possiamo scrivere una bella storia.

“New Year’s Day is every man’s birthday.” – Charles Lamb ci fa riflettere sul fatto che il giorno di Capodanno è un nuovo inizio per tutti, un momento per celebrare la vita e le nuove possibilità.

“The best is yet to come.” – Frank Sinatra ci incoraggia a rimanere ottimisti sul futuro, ricordandoci che le cose migliori devono ancora venire.

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S Lewis ci ispira a continuare a sognare e a fissare nuovi obiettivi, indipendentemente dall’età.

“Life is about change, sometimes it’s painful, sometimes it’s beautiful, but most of the time it’s both.” – Kristin Kreuk ci ricorda che il cambiamento fa parte della vita e porta con sé sia sfide che bellezze.

“Let our New Year’s resolution be this: we will be there for one another as fellow members of humanity.” – Papa Francesco ci esorta a supportarci a vicenda come membri dell’umanità nel nuovo anno.

Queste citazioni possono essere fonte d’ispirazione non solo nei biglietti d’auguri ma anche nella vita quotidiana mentre ci avviciniamo al nuovo anno con speranza ed entusiasmo verso tutto ciò che esso potrà portarci. Le parole di saggezza di autori, cantanti e figure pubbliche ci ricordano l’importanza di accogliere il nuovo anno con un atteggiamento positivo, pronti a scrivere un altro capitolo della nostra vita.