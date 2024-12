Le 5 destinazioni perfette se vuoi imparare a fare surf nel 2025

Imparare a surfare è il sogno di molte persone. Ecco 5 destinazioni ideali per chi vuole iniziare a cavalcare le onde

Il surf, uno sport che un tempo sembrava riservato agli abitanti delle località costiere più esotiche, ha visto una crescita esponenziale in popolarità a livello globale. Questo aumento di interesse è stato particolarmente evidente durante la pandemia, quando l’esigenza di attività all’aperto sicure e divertenti ha spinto molti a cercare nuove avventure.

Con l’apertura di nuove scuole di surf in tutto il mondo, non c’è mai stato un momento migliore per imparare a cavalcare le onde. Ecco cinque destinazioni ideali per i principianti desiderosi di immergersi nel mondo del surf, secondo gli esperti di National Geographic.

Weligama, Sri Lanka: un paradiso per neofiti

Weligama, situata sulla costa meridionale dello Sri Lanka, è diventata una meta imperdibile per i principianti del surf. Conosciuta per le sue onde dolci e consistenti, questa località offre condizioni ideali per chi si avvicina al surf per la prima volta. Le scuole di surf come Freedom e ritiri come Soul and Surf offrono corsi che vanno dalle lezioni singole ai pacchetti completi, molti dei quali includono analisi video personalizzate per migliorare rapidamente.

Ericeira, Portogallo: il cuore della scena surfistica europea

Ericeira, in Portogallo, rappresenta il cuore pulsante della scena surfistica europea grazie alle sue pause morbide e accessibili rispetto alle più temute onde di Peniche e Nazaré. A soli 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Lisbona, Ericeira vanta oltre 50 scuole di surf lungo 2,5 miglia di costa frastagliata.

Luoghi come Ribeira d’Ilhas offrono le condizioni perfette per i neofiti del tavolo da surf con strutture eccellenti sia in acqua che a terra.

North Devon, Regno Unito: una riserva mondiale del surf

Nel Regno Unito, il North Devon si distingue come una delle migliori destinazioni per i principianti grazie alla sua designazione nel 2023 come Riserva mondiale del surf dalla Coalizione Save the Waves. Woolacombe Beach è l’ideale con le sue onde gentili e ampie spiagge sabbiose; mentre Croyde offre sfide leggermente maggiori ma ancora adatte ai novizi del mondo del surf.

Tahiti: immersione nelle tradizioni ancestrali polinesiane

Tahiti offre un contesto culturale ricco insieme a spiagge tranquille perfette per imparare il “sport dei re”. Scuole come Ocean Vibes o Mo’o possono guidarti attraverso luoghi adatti all’apprendimento lungo la costa nord o sud dell’isola. Imparare a fare surf qui significa anche immergersi nelle tradizioni ancestrali polinesiane che circondano questo sport affascinante.

Santa Cruz, Stati Uniti: un classico americano

Santa Cruz negli Stati Uniti mantiene la sua reputazione storica nella cultura del surf americano nonostante abbia perso il soprannome ufficiale di “Surf City”. Cowell Beach è particolarmente adatta ai principianti con le sue acque poco profonde e onde lunghe e dolci; perfetto sotto la guida esperta degli istruttori locali.

Queste destinazioni offrono non solo condizioni ottimali sul mare ma anche un’introduzione culturale ed educativa al mondo del surfing. Che tu stia cercando l’avventura tropicale nello Sri Lanka o voglia cavalcare le onde sotto il sole californiano, c’è un luogo adatto a ogni aspirante surfer desideroso di imparare questo emozionante sport acquatico.