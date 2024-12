Tornano le repliche di Dallas, i fans sognano di visitare il ranch degli Ewing: ecco come fare

Tornano le repliche di Dallas sul canale Warner, negli anni milioni di fans hanno sognato di visitare il ranch degli Ewing: ecco come fare

La serie televisiva “Dallas” ha segnato un’epoca nella storia della televisione, diventando un fenomeno di portata mondiale che ancora oggi cattura l’attenzione del pubblico, compreso quello italiano attraverso le repliche. Lanciata nel 1978, questa saga familiare ambientata in Texas ha saputo intrecciare intrighi, passioni e lotte di potere all’interno della famiglia Ewing, proprietaria di un impero petrolifero e di allevamento bestiame.

Il fascino dei personaggi, dalla spietatezza di J.R. Ewing alla dolcezza e determinazione di Bobby Ewing, ha trascinato gli spettatori in una narrazione avvincente che per anni ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. La capacità della serie di evolversi mantenendo sempre alta la tensione narrativa e il coinvolgimento emotivo è stata una delle chiavi del suo successo duraturo. Anche dopo decenni dalla sua prima messa in onda, “Dallas” continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo internazionale, testimoniando come certe storie abbiano il potere di attraversare generazioni senza perdere il loro fascino originario.

Southfork Ranch, la splendida location della serie Dallas

Il Southfork Ranch, immerso nel cuore del Texas, è diventato un’icona culturale grazie al suo ruolo di protagonista nella celebre serie televisiva “Dallas”, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90. Oggi, questa storica tenuta non è solo un ricordo palpabile dell’epoca d’oro della televisione americana, ma si è trasformata in una destinazione imperdibile per i fan della serie e non solo. Aperto al pubblico per visite guidate ed eventi speciali, il ranch offre un’esperienza unica per immergersi nell’universo di “Dallas”, esplorando gli interni ed esterni che hanno fatto da sfondo alle vicende della famiglia Ewing.

Le visite al Southfork Ranch sono disponibili tutto l’anno, permettendo ai visitatori di scoprire i segreti e le curiosità legate alla produzione della serie. Gli orari variano a seconda della stagione, quindi è consigliabile verificare sul sito ufficiale prima di pianificare il viaggio. I prezzi dei biglietti sono accessibili e offrono diverse opzioni a seconda dell’esperienza desiderata: dalla semplice visita guidata agli interni utilizzati nelle riprese, fino a pacchetti più esclusivi che includono eventi speciali o persino la possibilità di soggiornare nel ranch.

Una delle curiosità più affascinanti riguarda proprio la scelta del Southfork Ranch come location principale della serie: inizialmente era previsto solo come set per le prime cinque puntate, ma il fascino autentico del luogo conquistò talmente tanto il pubblico che divenne una delle immagini simbolo dell’intera produzione. Oltre alle visite guidate dedicate alla storia di “Dallas”, il ranch ospita oggi matrimoni, conferenze ed eventi aziendali, offrendo una cornice suggestiva che mescola eleganza rurale con modernità.

Sapevi che quando J.R. Ewing fu colpito da uno sparo nel finale della terza stagione dello show, i fan devoti si sono riuniti per una veglia sull’iconico prato di Southfork? Oggi, i fan rendono omaggio alla leggendaria famiglia Ewing sulle lapidi vicino alla villa, onorando l’indimenticabile eredità di Jock, J.R. e Miss Ellie.