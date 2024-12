La star mondiale riesce a vendere la sua villa da sogno dopo oltre 12 anni, è record

E’ già da anni una star mondiale dei record, e ora ne ha fatto un altro…curioso: riesce a vendere la sua villa dopo 12 anni!

La notizia ha del sorprendente e segna la fine di un’era per uno degli sportivi più iconici al mondo: la leggenda indiscussa del basket, ha finalmente venduto la sua lussuosa villa di Chicago. Dopo un lungo periodo sul mercato, iniziato nel 2012 con una richiesta iniziale di 29 milioni di dollari, l’immobile è stato ceduto per una cifra ben inferiore, attestandosi poco oltre i 9 milioni di dollari.

La storia della vendita della villa di Michael Jordan è emblematica delle difficoltà che anche le personalità più illustri possono incontrare nel mercato immobiliare. Inizialmente proposta a un prezzo che rifletteva il prestigio e il lusso dell’abitazione nonché il nome del suo proprietario, la casa non ha trovato acquirenti disposti a investire una somma così elevata. Questo nonostante le caratteristiche eccezionali dell’immobile e i numerosi tentativi di vendita, inclusa un’asta nel 2013 fissata a 13 milioni di dollari che si concluse senza successo.

La villa di Michael Jordan, tra comfort e storia

Situata in uno dei quartieri più esclusivi della metropoli americana, la villa si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort immaginabile: nove camere da letto, quindici bagni e numerosi spazi dedicati al tempo libero e allo sport. Tra questi ultimi spicca un campo da basket regolamentare adornato con i nomi dei figli dell’ex campione NBA – Marcus, Jeffrey e Jasmine – oltre a uno spogliatoio privato e una sala trofei.

L’esterno della proprietà non è da meno: circondata da un cancello decorato con il numero “23”, celebre maglia indossata da Jordan durante gran parte della sua carriera agonistica, ospita anche un piccolo campo da golf personale dove le bandiere raffigurano la silhouette dello sportivo immortalata dalle scarpe Nike Air Jordan.

Curiosità degna di nota riguarda alcune porte interne dell’abitazione provenienti dalla Playboy Mansion originale appartenuta ad Hugh Hefner; ciò conferisce alla residenza un ulteriore tocco esclusivo. Non mancano poi elementi ludici come una sala giochi o dettagli lussuosi come un grande acquario che arricchiscono gli interni. Nonostante queste incredibili caratteristiche e il legame con uno degli atleti più famosi al mondo, trovare un compratore si è rivelato complesso. La riduzione drastica del prezzo rispetto alla richiesta iniziale testimonia le sfide incontrate nell’ambito delle vendite immobiliari d’alto livello.

Michael Jordan ha acquistato il terreno su cui sorge la villa nel 1991 per poi costruire l’abitazione insieme alla moglie Juanita nei primissimi anni ’90. Seguito al loro divorzio nel 2006, lo sportivo aveva mantenuto la proprietà fino ad oggi quando finalmente ha trovato acquirente dopo oltre dodici anni dal primo tentativo di vendita. Oltre ai suoi successi sul campo da basket che lo hanno reso celebre in tutto il mondo – tra cui sei titoli NBA vinti con i Chicago Bulls – Michael Jordan può vantare guadagni significativi derivanti sia dalla sua carriera professionistica sia dagli endorsement commercializzati sotto marche prestigiose come Nike o Gatorade.