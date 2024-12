Regalo di Natale dallo spazio: le suggestive immagini di un albero di Natale sono da brividi

Le meraviglie natalizie dell’universo: le immagini che ci arrivano dallo spazio riproducono proprio un albero di Natale e una ghirlanda

Durante il periodo natalizio, la Terra si illumina di luci e colori, creando un’atmosfera magica che sembra trovare eco anche nell’immensità dell’universo. Le immagini catturate dal telescopio spaziale Chandra ci offrono uno sguardo su come anche lo spazio partecipi a questa celebrazione, regalandoci decorazioni cosmiche di inestimabile bellezza.

Al confine della Piccola Nube di Magellano, l’ammasso stellare Ngc 602 si rivela in tutta la sua splendida maestosità, ricordando una ghirlanda natalizia sospesa nello spazio. Distante circa 200.000 anni luce dalla Terra, questo ammasso è uno dei più vicini alla Via Lattea. La combinazione di dati raccolti da Chandra e immagini del telescopio Webb ci mostra una corona scintillante in tonalità di arancione, giallo, verde e blu, circondata da dense nuvole di polvere interstellare che ricreano l’effetto di rami sempreverdi.

Un universo di meraviglie natalizie

All’interno di questa ghirlanda cosmica, macchie luminose e punti colorati brillano come luci natalizie, rappresentando le stelle incastonate nell’ammasso. Alcune di queste stelle brillano con intensi picchi di diffrazione, mentre altre emettono una luce calda, avvolgente. Tra queste luci, si distinguono anche granelli luminosi con bracci a spirale, segno della presenza di galassie distanti, che aggiungono un ulteriore livello di meraviglia a questa immagine.

Un’altra sorpresa natalizia ci viene dal giovane ammasso stellare Ngc 2264, situato a soli 2.500 anni luce dalla Terra. Composto da stelle giovani, la cui età varia tra uno e cinque milioni di anni, questo cluster ci regala l’immagine di un albero di Natale celestiale. Grazie alla collaborazione tra i dati di Chandra e le immagini ottiche acquisite dall’astrofotografo Michael Clow, possiamo ammirare sottili nuvole verdi adornate da granelli luminosi che ricordano le decorazioni natalizie, trasformando la nuvola in un magnifico albero di Natale cosmico.

Queste immagini, frutto del lavoro del programma Chandra gestito dal Marshall Space Flight Center della NASA e sotto il controllo scientifico dello Smithsonian Astrophysical Observatory’s Chandra X-ray Center, non solo arricchiscono lo spirito delle festività terrestri ma ci ricordano anche l’immensa bellezza e fascino dell’universo che ci circonda. L’universo partecipa alle nostre celebrazioni natalizie con le sue incredibili decorazioni, invitandoci a riflettere sulla vastità e sulla meraviglia dello spazio che esploriamo.