Altro che casa di Barbie: la Royal Family ne ha una da record e si può visitare

A Natale il sogno di ogni bambina è di avere una casa di Barbie, ma quella della Royal Family è da record…e si può visitare

La Casa delle Bambole della Regina Mary, situata all’interno del Castello di Windsor, rappresenta un vero capolavoro in miniatura che continua ad incantare visitatori da quasi un secolo. Questa straordinaria replica in scala 1:12 di una residenza edoardiana non è solo un esempio di eccellenza artigianale, ma anche un dono della nazione alla Regina Mary, consorte di Re Giorgio V. La sua costruzione, avvenuta tra il 1921 e il 1924, ha coinvolto oltre 1.500 artisti, artigiani e produttori, rendendola la casa delle bambole più grande e famosa al mondo.

All’interno della Casa delle Bambole, ogni stanza è un tesoro di dettagli minuziosi che riflettono lo stile edoardiano con precisione stupefacente. Dalle cantine ben fornite ai grandi saloni d’intrattenimento, ogni ambiente è dotato di elettricità funzionante, ascensori e acqua corrente. Tra gli oggetti esposti, si trovano miniature perfettamente funzionanti come un pianoforte a coda e gioielli della corona ridotti in scala ma impreziositi da veri diamanti e altre pietre preziose.

Celebrazioni del Centenario e Novità

Il 2024 segna il centenario della Casa delle Bambole, e per l’occasione, il Castello di Windsor ospiterà una mostra speciale nella Camera di Waterloo. I visitatori avranno l’opportunità di avvicinarsi a piccoli tesori solitamente custoditi all’interno della casa, inclusi libri in miniatura creati per celebrare questo importante anniversario. Tra le novità più attese, l’aggiunta di decorazioni natalizie nelle minuscole stanze, tra cui un albero di Natale in miniatura e una ghirlanda sulla scalinata principale, renderà il Natale del 2023-2024 particolarmente speciale.

Esposta per la prima volta al pubblico nel 1925, la Casa delle Bambole della Regina Mary è rimasta uno degli elementi più ammirati del Castello di Windsor. La sua capacità di catturare l’immaginazione dei visitatori risiede nella strabiliante attenzione ai dettagli e nell’affetto che rappresenta: un simbolo dell’apprezzamento nazionale. Con le sue nuove decorazioni natalizie, questa piccola meraviglia è pronta ad accogliere i visitatori durante le festività, testimoniando l’eccellenza artigianale britannica e continuando ad affascinare le future generazioni.