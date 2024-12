100 e più parole natalizie per fare gli auguri agli amici in tutto il mondo

Come fare gli auguri in tutte le lingue? questo e 100 parole natalizie in inglese, il vocabolario per festeggiare come un vero anglofono

La magia del Natale si esprime attraverso parole che evocano immagini, emozioni e tradizioni. Ecco la lista degli auguri di Natale nelle lingue più famose del mondo, un modo per essere vicino a familiari o amici che festeggiano lontano da noi.

Inglese: Merry Christmas, Happy Christmas, Seasons greetings.

Francese: Joyeux Noël, Bonnes fêtes de fin d’année.

Spagnolo: Feliz Navidad, Felices fiestas.

Tedesco: Frohe Weihnachten, Fröhliche Feiertage.

Portoghese: Feliz Natal, Boas festas.

Russo: С Рождеством Христовым (S Rozhdestvom Khristovym – letteralmente “Con la nascita di Cristo”).

Polacco: Wesołych świąt (Vesołych świąt – letteralmente “Felici feste”).

Greco: Καλά Χριστούγεννα (Kalá Khristúgenna).

Arabo: عيد ميلاد مجيد (Eid Milad Majeed – letteralmente “Natale glorioso”).

Cinese: 圣诞快乐 (Shèngdàn kuàilè – letteralmente “Felice Natale”).

Giapponese: メリークリスマス (Merī kurisumasu).

Coreano: 메리 크리스마스 (Meri Keuriseumasu).

Hindi: मैरी क्रिसमस (Merī Kurisamas).

Ebraico: חג מולד שמח (Hag Molad Sameach – letteralmente “Felice Festa del Natale”).

Olandese: Zalig Kerstfeest.

Svedese: God jul.

Danese: Glædelig jul.

Norvegese: God jul.

Finlandese: Hyvää joulua.

Irlandese: Nollaig Shona.

Catalano: Bon Nadal.

Basco: Zorionak eta urte berri on.

Turco: İyi Noeller.

100 parole da vero inglese per parlare del Natale

Il Natale è una festa che, oltre a essere celebrata in tutto il mondo, porta con sé un bagaglio culturale e linguistico ricco e variegato. Per immergersi completamente nello spirito delle festività, conoscere il vocabolario specifico può fare la differenza. Ecco perché la guida degli esperti di SpeakUp diventa uno strumento prezioso per chi desidera abbracciare le tradizioni natalizie anglosassoni.

Holidays (festivi)

1. Christmas ˈkrɪsməs – Natale

2. Noel noʊˈɛl – Natale (Letterario)

3. Yuletide ˈjulˌtaɪd – Natale (Antiquato, usato spesso nell’espressione “Yuletide spirit” – spirito natalizio)

4. Festive ˈfɛstɪv – Festivo, allegro

5. Season ˈsizən – Stagione, periodo

6. Celebration sɛləˈbreɪʃən – Celebrazione, festa

7. Holiday – Festivo (Non confondere con “holidays” – vacanze)

8. Winter ˈwɪntər – Inverno

9. December dɪˈsɛmbər – Dicembre

10. Christmas Eve ˈkrɪsməs iv – Vigilia di Natale

Food and Drink (Cibo e bibite)

11. Turkey ˈtɜːki – Tacchino

12. Ham Hæm – Prosciutto (Normalmente viene servito arrosto per il pranzo di Natale)

13. Pudding ˈpʊdɪŋ – Budino (Dessert)

14. Eggnog ˈɛgˌnɑg – Latte alle uova (Bevanda tipica del Natale, con o senza alcol)

15. Gingerbread ˈdʒɪndʒɚˌbrɛd – Pan di zenzero

16. Cookies ˈkʊkiz – Biscotti (In inglese americano)

17. Candy Cane ˈkændi keɪn – Bastone di zucchero

18. Fruitcake ˈfrutˌkeɪk – Torta di frutta

19. Mulled wine mʌld waɪn – Vino caldo speziato

20. Roast roʊst – Arrost

Emotion and atmosphere (Emozioni)

21. Joy dʒɔɪ – Gioia, allegria

22. Cheer tʃɪr – Allegria

23. Merry ˈmɛri – Allegro, felice

24. Jolly ˈdʒɑli – Allegro (Il termine “Jolly Old Saint Nick” è un soprannome per Babbo Natale)

25. Bright braɪt – Brillante

26. Peaceful ˈpisfəl – Tranquillo

27. Warm wɔrm – Caldo, accogliente

28. Cozy ˈkoʊzi – Confortevole, accogliente

29. Loving ˈlʌvɪŋ – Affettuoso, amorevole

30. Family ˈfæmɪli – Famiglia

Religious elements (Elementi religiosi)

31. Nativity (scene) nəˈtɪvəti – Presepe, Betlemme

32. Bethlehem ˈbɛθlɪˌhɛm – Betlemme (Città)

33. Baby Jesus ˈbeɪbi ˈʤizəs – Il bambino Gesù

34. Manger ˈmeɪnʤər – Presepe

35. Star of Bethlehem stɑr ʌv ˈbɛθlɪˌhɛm – Stella di Betlemme

36. Angel ˈeɪnʤəl – Angelo

37. Three Wise Men – I Re Magi (Letteralmente, i tre uomini saggi; a volte anche “I Magi”)

38. Shepherds ˈʃɛpərdz – Pastori

39. Virgin Mary ˈvɜrʤɪn ˈmɛri – Vergine Maria

40. Joseph ˈʤoʊsəf – Giuseppe

Christmas decorations (decorazioni natalizie)

41. Ornament ˈɔːrnəmənt – Ornamento, decorazione

42. Tinsel – Stagno (o “festoni lucenti”)

43. Garland ˈgɑrlənd – Ghirlanda

44. (Christmas) Wreath riθ – Corona natalizia

45. Lights laɪts – Luci

46. Mistletoe ˈmɪsəlˌtoʊ – Vischio (Secondo la tradizione natalizia, se due persone si incontrano sotto il vischio appeso in un portale, si dice che devono darsi un bacio.)

47. Holly ˈhɑli – Agrifoglio

48. Candle ˈkændəl – Candela

49. Ribbon ˈrɪbən – Nastro, fiocco

50. Bauble ˈbɔbəl – Palla di Natale

Gift-related (regali)

51. Present ˈprɛzənt – Regalo (Attenzione a non mettere l’accento sulla prima sillaba… altrimenti stai pronunciando il verbo “presentare”)

52. Gift gɪft – Regalo, dono

53. Wrapping paper ˈræpɪŋ ˈpeɪpɚ – Carta da regalo

54. Wrap Ræp – Involgere

55. (Gift) Tag gɪfttæg – Etichetta del regalo

56. Bow ˈboʊ – Fiocco (La stessa parola può essere pronunciata “bəʊ”, ma cambia significato: in questo caso significa “chinarsi”)

57. Package ˈpækɪdʒ – Pacchetto

58. Surprise sɚˈpraɪz – Sorpresa

59. Gift giving ɡɪft ˈɡɪvɪŋ – Dono dei regali

60. Gift exchange ɡɪft ɪksˈʧeɪnʤ – Scambio di regali

Christmas characters (Personaggi natalizi)

61. Santa – Babbo Natale

62. Claus klɔz – Babbo Natale (Anche insieme: Santa Claus)

63. Saint Nicholas seɪnt ˈnɪkələs – San Nicola

64. Rudolph ˈrudɔlf – Rocco (Il nome di uno dei reni di Babbo Natale, con il naso che si illumina di rosso)

65. Reindeer ˈreɪnˌdɪr – Renna (L’animale che traina la slitta di Babbo Natale)

66. Elf ɛlf – Elfo, folletto (Gli aiutanti di Babbo Natale)

67. Mrs. Claus ˈmɪsɪz klɔz – Mrs. Claus (La moglie di Babbo Natale)

68. Snowman ˈsnoʊˌmæn – Uomo/ Pupo di neve

69. Jack Frost ʤæk frɔst – Jack Frost (La personificazione della brina, del ghiaccio, della neve, del nevischio, dell’inverno e del freddo glaciale. ‘Frost’ significa brina.)

70. Grinch ɡrɪntʃ/ – Persona scontrosa (Il personaggio di Grinch è stato creato dall’autore e illustratore per bambini Dr. Seuss.)

Winter words (Vocabulario de invierno)

71. Snow snoʊ – Neve

72. Snowflake ˈsnoʊˌfleɪk – Fiocco di neve (Questa parola viene anche usata nel linguaggio popolare per riferirsi a una persona emotivamente molto delicata)

73. Ice aɪs – Ghiaccio

74. Frost frɔst – Brina

75. Winter ˈwɪntɚ – Inverno

76. Sleigh sleɪ – Slitta (Il mezzo di trasporto di Babbo Natale; trainato da animali)

77. Sled slɛd – Slitta (Generalmente più piccola di una slitta, usata dai bambini per giocare sulla neve)

78. Icicle ˈaɪsɪkəl – Ghiacciolo

79. Blizzard ˈblɪzɚd – Tempesta di neve

80. Snowball ˈsnoʊˌbɔl – Palla di neve

Music and entertainment (Musica e intrattenimento)

81. Caroling ˈkærəlɪŋ – Cantare canti natalizi (Tradizionalmente, gruppi di cantanti camminano per i paesi cantando canti natalizi)

82. Christmas carol ˈkrɪsməs ˈkærəl – Canto natalizio

83. Christmas pageant ˈkrɪsməs ˈpæʤənt – Spettacolo di Natale

84. Hymn hɪm – Inno

85. Choir kwaɪr – Coro, coro di canto

86. Bell bɛl – Campana, campanella

87 Orchestra ˈɔrkəstrə – Orchestra

88. Performance pɚˈfɔrməns – Spettacolo, esibizione

89. Concert ˈkɒnsərt – Concerto

90. Music ˈmjuzɪk – Musica

Colors and symbols (Colori e simboli)

91. Red rɛd – Rosso

92. Green ˈɡriːn – Verde

93. Gold ˈɡəʊld – Oro

94. Silver ˈsɪlvɚ – Argento

95. Star stɑr – Stella

96. Christmas tree ˈkrɪsməs tri – Albero di Natale

97. Drum drʌm – Tamburo

98. Angel ˈeɪnʤəl – Angelo

99. Cross krɔ – Croce

100. Heart hɑrt – Cuore