Alla scoperta dei dolci natalizi più insoliti: una guida per veri food lover

Un tour culinario tra i dolci natalizi più insoliti del mondo, una lista di idee per preparare alternative ai classici italiani.

Il Natale è una festa amata in tutto il mondo, un’occasione per riunirsi con i propri cari e celebrare con tradizioni che variano da paese a paese. Tra queste, i dolci natalizi rappresentano una componente fondamentale, arricchendo le tavole con le loro forme, colori e sapori.

Sebbene molti siano familiari con i classici dolci delle festività, esistono delle vere e proprie gemme culinarie meno note che meritano di essere scoperte dai veri food lover.

Un viaggio tra le delizie di Natale di tutto il mondo

Il nostro viaggio inizia in Ungheria con il Kürtőskalács, un dolce dalla forma cilindrica e dalla crosta croccante, cotto su uno spiedo e arricchito con zucchero, cannella o noci. Questa specialità, oltre a deliziare il palato, offre uno spettacolo visivo durante la sua preparazione.

Proseguendo verso la Polonia, ci imbattiamo nel Makowiec, un rotolo di pasta sfoglia ripieno di semi di papavero. Questo dolce, simbolo della pazienza in cucina, conquista per la sua texture morbida e il gusto intenso.

Attraversando i confini tedeschi, lo Stollen ci accoglie con la sua forma allungata e il suo ricco interno di frutta candita, uvetta e spezie, avvolto in uno strato di zucchero a velo che ricorda le immagini d’altri tempi.

In Francia, la Bûche de Noël evoca le foreste innevate con la sua forma di tronco d’albero, realizzata con spugna al cioccolato e decorata con panna montata e foglie di zucchero.

Volando fino al Giappone, il Mochi si distingue non per la sua associazione diretta con il Natale, ma per la sua popolarità durante le festività. Queste palline morbide di riso glutinoso nascondono al loro interno deliziose sorprese come la pasta di fagioli dolci.

In Malaysia, il Kuih Lapis affascina non solo per i suoi vivaci colori a strati ma anche per la varietà di sapori che offre, rendendolo un capolavoro sia per gli occhi che per il palato.

Attraversando l’oceano fino al Messico, scopriamo la Rosca de Reyes e i Buñuelos. La prima, con la sua sorpresa nascosta, e i secondi, frittelle dolci farcite, riuniscono le famiglie intorno a tavole festose.

In Grecia, i Kourabiedes deliziano con la loro base di mandorle, innaffiati col brandy e coperti di zucchero a velo, mentre nell’angolo più remoto dell’Inghilterra, i Cornish Fairings sorprendono con la loro forma curiosa e la glassa colorata.

Ogni paese celebra il Natale attraverso sapori ed esperienze culinarie uniche, dimostrando come questa festività sia un’occasione per esplorare e apprezzare le diverse tradizioni gastronomiche del mondo.