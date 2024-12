Secondo gli esperti de ilmeteo.it è in arrivo la tempesta del Solstizio: date e cosa accadrà nei prossimi giorni, previsioni meteo.

Le autorità locali sono già all’opera per predisporre piani d’emergenza volti a minimizzare i disagii alla popolazione ed assicurare interventi rapidi in caso di necessità. Si raccomanda alla cittadinanza massima prudenza negli spostamenti ed attenzione alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti nei prossimi giorni critici. Ma andiamo per gradi, cosa dicono le previsioni.

L’Italia si appresta a vivere giorni di intenso maltempo. Un’ondata di freddo polare sta per abbattersi sul nostro Paese, portando con sé piogge torrenziali, venti di burrasca e nevicate fino a quote insolitamente basse. Questo fenomeno meteorologico estremo è stato denominato la “Tempesta del Solstizio“, poiché il suo picco è previsto proprio nei giorni attorno al 21 Dicembre, data che segna l’ingresso ufficiale dell’inverno.

Le previsioni per il Solstizio

Il cuore della tempesta trova origine nelle correnti d’aria gelida provenienti dal Polo Nord che, spostandosi verso i settori centro-settentrionali dell’Europa, incontrano il caldo bacino del Mediterraneo. Questa collisione tra masse d’aria di diversa temperatura favorirà la formazione di un ciclone particolarmente potente nella giornata di Venerdì 20 Dicembre.

La dinamica atmosferica sarà ulteriormente complicata dall’intensificarsi dei venti a causa del notevole gradiente barico generato tra l’anticiclone sulla Penisola Iberica e il ciclone nel basso Tirreno. Le raffiche di Maestrale previste supereranno i 100 km/h sulle coste occidentali della Sardegna e della Sicilia, esponendo queste aree a rischi significativi quali mareggiate con onde alte fino a 4-5 metri. Le regioni adriatiche non saranno risparmiate: venti burrascosi di Bora e Grecale provocheranno un drastico calo delle temperature, anticipando un inverno che si preannuncia rigido.

Le precipitazioni non tarderanno ad arrivare: dapprima interesseranno il Nord Est per poi estendersi rapidamente al resto della penisola sotto forma sia di piogge persistenti sia come rovesci temporaleschi più intensi. L’avanzare dell’aria fredda porterà anche alla caduta della neve su Marche, Abruzzo, Molise nonché nelle zone interne del Lazio e della Campania già dai 400/500 metri d’altezza.

Il clou della Tempesta del Solstizio sarà raggiunto nel corso del Sabato 21 Dicembre quando nuove ondate di maltempo colpiranno soprattutto le regioni meridionali con piogge battenti e temporali violentissimi accompagnati da nevicate anche copiose sui rilievi.

Queste condizioni meteorologiche avverse avranno conseguenze significative sulla vita quotidiana degli italiani: da possibili disagi nei trasporti dovuti alle intense precipitazioni e ai forti venti fino ai rischi legati alle mareggiate lungo le costiere esposte. Inoltre, le basse temperature potrebbero causare problematiche legate al gelo su strade ed autostrade specialmente durante le ore notturne aumentando così il pericolo per gli automobilisti.