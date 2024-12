Aperitivo sul rooftop per Capodanno a 40 euro: l’esperienza imperdibile al Grand Universe di Lucca

Capodanno al Grand Universe Lucca: tra eleganza, tradizione e sapori toscani, un’occasione a un prezzo davvero ottimo

Lucca, una delle città più affascinanti della Toscana, si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un evento esclusivo che promette di unire eleganza, tradizione e i migliori sapori regionali. Il Grand Universe Lucca, noto per la sua posizione privilegiata nel cuore della città e per l’atmosfera di raffinata ospitalità che lo caratterizza, ha annunciato il programma delle celebrazioni per salutare il 2024.

La serata del 31 dicembre prenderà il via con un aperitivo anticipato presso il Sommità Rooftop bar Martìn Orsyn. Dalle 17:30 alle 20:30 gli ospiti avranno l’opportunità di godere di uno scenario mozzafiato sulla città illuminata dalle luci festive, sorseggiando drink selezionati e gustando snack pensati per stuzzicare il palato e prepararlo alle delizie culinarie che seguiranno. Questo momento rappresenta una vera e propria esperienza esclusiva che combina la bellezza panoramica di Lucca con l’eccellenza gastronomica.

Esperienza elegante a un prezzo accessibile

Il primo giorno dell’anno nuovo vedrà invece protagonista il brunch organizzato dall’albergo a partire dalle ore 12:00. Un ricco menù attende gli ospiti desiderosi di iniziare il 2024 all’insegna dei sapori autentici della tradizione toscana. Tra le proposte culinarie spiccano piatti salati come salmone di Arbroath accompagnato da burro e pane tostato, insalate di mare al vapore, prosciutto bazzone selezionato servito con fichi o melone, manzo marinato arricchito da misticanza, scaglie di grana e tartufo fino ad arrivare alla squisita culatta della Garfagnana accanto alla mozzarella di bufala.

Non mancheranno poi le specialità tipiche lucchesi come i tortelli con ragù di chianina al coltello o la sella di maialino al forno accompagnata da patate rustiche. La dolcezza sarà garantita da panettone servito con crema allo champagne, croissant al burro farciti con creme variegate senza dimenticare waffle ai frutti bosco e pancake guarniti con miele e noci. Il tutto sarà accompagnato da un calice rinfrescante di Prosecco.

Il costo dell’aperitivo rinforzato è fissato in €35 a persona mentre per partecipare al brunch è previsto un costo d’ingresso pari a €40 a persona. Una cifra accessibile considerando la qualità dell’offerta gastronomica ed esperienziale proposta dal Grand Universe Lucca in occasione del Capodanno.

Per chi desiderasse trascorrere queste festività in modo indimenticabile tra le mura storiche della città toscana avvolte dall’eleganza senza tempo del Grand Universe Lucca o nelle suite indipendenti de La Residenza è possibile rivolgersi direttamente all’albergo tramite contatto telefonico o email fornite sul sito ufficiale dell’hotel.

L’appuntamento quindi è fissato: Capodanno al Grand Universe Lucca promette non solo una celebrazione all’insegna dello stile ma anche un viaggio attraverso i sapori genuini della cucina toscana capace sicuramente d’imprimersi nella memoria degli ospiti come uno dei modi più piacevoli ed eleganti per dare il benvenuto al nuovo anno.