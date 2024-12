Tra sabato e domenica venti e piogge in Italia, ecco dove: le previsioni meteo

Meteo Weekend: tra sabato e domenica forti venti e rovesci di pioggia, le zone colpite secondo l’esperto de ilmeteo.it

Il prossimo weekend si preannuncia turbolento per l’Italia dal punto di vista meteorologico. Tra sabato 14 e domenica 15 Dicembre, un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si abbatterà sul nostro Paese, portando con sé una nuova ondata di maltempo che interesserà diverse regioni con piogge, temporali e nevicate.

Questo dicembre si sta rivelando particolarmente dinamico per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, con frequenti perturbazioni che hanno interessato il bacino del Mediterraneo. Il prossimo fine settimana non farà eccezione: il nuovo fronte instabile raggiungerà l’Italia sabato, dando il via a precipitazioni che colpiranno principalmente le regioni centro-meridionali e la Sicilia. Al contrario, il Nord vedrà una situazione leggermente migliore, sebbene non sia esente da fenomeni atmosferici avversi; infatti, le Alpi occidentali potrebbero assistere a precipitazioni nevose fino a quote collinari.

Meteo domenica

La situazione peggiorerà ulteriormente nella giornata di domenica quando i rovesci diventeranno più intensi sulle regioni centro-meridionali. In particolare, Calabria e Sicilia saranno le aree più colpite dai temporali ma anche Campania e Puglia dovranno prepararsi ad affrontare piogge consistenti. A complicare ulteriormente lo scenario ci penseranno i forti venti dai quadranti settentrionali che soffieranno su gran parte del territorio nazionale, contribuendo ad abbassare sensibilmente la percezione termica.

Sugli Appennini è previsto un ritorno della neve a quote medio-alte; i fiocchi inizieranno a cadere già dai 1400/1500 metri di altitudine. Questa situazione potrebbe comportare disagi soprattutto per chi si trova in viaggio o ha programmato spostamenti nelle aree montane interessate dalle precipitazioni nevose.

Al Nord Italia la situazione sarà leggermente diversa grazie all’avanzata di un campo di alta pressione da ovest che porterà maggior serenità nei cieli. Tuttavia, nonostante una maggiore presenza di sole durante il giorno, le temperature subiranno comunque un calo significativo tanto da rendere possibili gelate notturne e al primo mattino anche sulle pianure.

In questo contesto climatico così variabile è fondamentale restare aggiornati sulle previsioni meteo localizzate per evitare spiacevoli sorprese soprattutto se si hanno programmi all’aperto o necessità di spostamenti lunghi. Gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade soprattutto nelle zone montane dove la neve potrebbe creare difficoltà alla circolazione stradale.

Le autorità competenti monitorano costantemente l’evolversi della situazione al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità ed evitare così problematiche maggiori alla popolazione colpita dagli eventi atmosferici avversi previsti per questo weekend.