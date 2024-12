Natale e Capodanno a Grotta Giusti: festeggia nella spa termale pluripremiata

Natale e Capodanno a Grotta Giusti, un soggiorno da sogno nel cuore della Toscana: festeggia nella spa termale pluripremiata

Nel cuore pulsante della Toscana, dove la natura si fonde con la storia, sorge il Grotta Giusti Thermal Spa Resort, un luogo dove il tempo sembra rallentare per dare spazio al benessere e alla riconnessione con sé stessi. Recentemente premiato come World’s Best Thermal Grotto Spa 2024, questo resort si conferma una destinazione di eccellenza per chi cerca un’esperienza di relax senza pari.

Il Natale a Grotta Giusti promette un soggiorno indimenticabile, immerso nella magia di una villa ottocentesca circondata dalla serenità della campagna toscana. L’eleganza e la raffinatezza sono le parole d’ordine che guidano ogni dettaglio del soggiorno, dalla cucina gourmet al relax offerto dalla spa termale. Per i visitatori che scelgono di trascorrere qui le loro vacanze natalizie, è previsto un pacchetto speciale che include tre notti in questo paradiso terrestre.

Programma di Natale e Capodanno alla Grotta Giusti

L’accoglienza inizia con un Welcome signature cocktail presso il Bar L’Affresco, seguito da una Cena della Vigilia o Pranzo di Natale al Ristorante Il Poeta. Queste esperienze culinarie promettono di deliziare i palati più esigenti con piatti che combinano la tradizione toscana all’innovazione gastronomica.

La Spa Termale rappresenta il cuore pulsante dell’esperienza a Grotta Giusti. Qui gli ospiti possono immergersi nella piscina termale dotata di idromassaggi o lasciarsi coccolare dal circuito termale Thermarium, che include sauna, bagno di vapore e cascata di ghiaccio. Il Meditarium offre invece saune e vasche termali per un relax profondo.

Tra i trattamenti esclusivi proposti vi sono l’Aroma Hot Stone, un massaggio rilassante e disintossicante perfetto per alleviare lo stress accumulato durante l’anno; e il Bagno di Vapore in Grotta Termale Naturale, una vera immersione nelle proprietà benefiche delle acque termali sotterranee.

Per chi desidera salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo in grande stile, il Capodanno a Grotta Giusti offre quattro notti all’insegna del benessere totale. Il Gran Galà di Capodanno è pensato per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno: tra aperitivo prelibato, cenone squisito ed esclusivo brindisi a mezzanotte accompagnati da musica dal vivo.

Il primo giorno dell’anno si apre con un brunch rigenerante seguito da trattamenti pensati per rivitalizzare corpo e spirito dopo le festività: tra questi spiccano il massaggio Antiossidante al Melograno ed esperienze sensoriali come il massaggio a quattro mani o nuovamente il bagno di Vapore in Grotta Termale Naturale.

Grazie alla sua posizione privilegiata nel cuore della Toscana e ai servizi esclusivi offerti ai suoi ospiti – tra cui percorsi detox innovativi come la Crioterapia disponibile da dicembre – Grotta Giusti si conferma non solo come uno dei migliori resort termali al mondo ma anche come una destinazione ideale dove trascorrere momenti speciali durante le festività natalizie ed accogliere l’anno nuovo immersi nel benessere più autentico.