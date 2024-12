La magia del solstizio d’inverno in Irlanda, tra terra e spiritualità

Il solstizio d’inverno segna il giorno più corto dell’anno e rappresenta un momento di grande importanza nell’Irlanda preistorica.

Questo evento, che cade il 21 dicembre, non solo indicava un punto di svolta nel ciclo della natura, ma segnava anche l’imminente rinascita della terra. La profonda rilevanza culturale e spirituale di questo giorno per gli antichi popoli irlandesi è testimoniata dalla presenza sull’isola di numerosi monumenti allineati con il sorgere del sole al solstizio d’inverno.

Uno dei siti più emblematici legati a questa tradizione è Newgrange, parte del patrimonio mondiale UNESCO situato nella contea di Meath. Questa tomba neolitica, risalente a oltre 5.000 anni fa, si illumina internamente al sorgere del sole durante il solstizio d’inverno grazie a un corridoio appositamente progettato per canalizzare i raggi solari. L’evento attira ogni anno migliaia di persone e l’accesso alla camera interna è talmente richiesto che viene deciso tramite una lotteria.

Siti di interesse storico-astronomico

Ma Newgrange non è l’unica testimonianza dell’intenso legame tra gli antichi irlandesi e i fenomeni celesti. Nella contea di Kilkenny si trova la tomba di Knockroe Passage che offre ai visitatori la possibilità di assistere a un doppio allineamento durante il solstizio: uno all’alba e uno al tramonto. L’ingresso gratuito facilita la partecipazione delle persone a questo momento magico.

La Collina di Tara nella contea di Meath rappresenta invece il luogo più sacro dell’Irlanda dove le persone si riuniscono informalmente per celebrare insieme l’avvenimento attraverso musica dal vivo e meditazioni guidate, creando un ambiente festoso ma allo stesso tempo riflessivo.

Oltre ai siti specificamente allineati con il solstizio d’inverno o gli equinozi come i cairns presso Loughcrew, anche altri luoghi offrono opportunità per connettersi con le tradizioni astronomiche degli antenati irlandesi. Tra questi spicca l’esperienza “Stars and Stones” nella contea di Tyrone che combina archeologia e astronomia in una visita guidata culminante nell’osservazione stellare presso l’OM Dark Sky Park and Observatory.

Eventi culturali e spirituali

L’Irlanda celebra inoltre questo periodo dell’anno attraverso eventi che invitano alla riflessione interiore come Winter Solstice – Turning towards the Light presso il centro Solas Bhríde (Luce di Brigida) a Kildare dedicato alla figura storico-spirituale della santa patronessa Brigid 1500.

Per chi cerca benessere in armonia con i ritmi naturali c’è The Sound Spa nella contea Antrim dove esperienze sonore specialmente organizzate per il solstizio permettono ai partecipanti un momento intimo ed emozionale nel salutare l’inizio del nuovo ciclo vitale.

Queste tradizioni radicate nel tempo dimostrano quanto profondamente gli antichi popoli irlandesi fossero connessi con i cicli naturali e celesti. Oggi queste pratiche continuano ad attrarre sia chi cerca esperienze spiritualmente significative sia coloro interessati alle meraviglie astronomiche ed archeologiche dell’Irlanda preistorica.