Natale a Montecito, tutti gli eventi nella casa di Harry e Meghan

Come sarà il Natale a Montecito e Santa Barbara, il luogo dove vivono Harry e Meghan? Ecco gli eventi a due passi da casa dei Sussex

Harry e Meghan, dopo essersi allontanati dalla famiglia reale britannica nel 2020, hanno intrapreso una nuova vita a Montecito, in California. Questa pittoresca località è diventata il loro rifugio, dove cercano di costruire un’esistenza lontana dai riflettori mediatici che tanto hanno influenzato la loro vita a Londra.

A Montecito, la coppia si dedica a progetti personali e iniziative filantropiche attraverso la loro fondazione Archewell. Hanno stretto collaborazioni con diverse organizzazioni per promuovere il benessere comunitario e la giustizia sociale. La scelta di vivere negli Stati Uniti segna per Harry e Meghan l’inizio di un capitolo caratterizzato dalla ricerca di una maggiore privacy e dall’impegno in cause a loro care.

Montecito: un paradiso nascosto tra lusso e natura

Nel cuore della California, avvolta da un’aura di discreto fascino e lusso ineguagliabile, si trova Montecito, una gemma che brilla intensamente nel panorama delle destinazioni turistiche mondiali. Non sorprende che Travel + Leisure abbia incluso questa località tra i “50 migliori posti in cui viaggiare nel 2019”, riconoscendone il mix unico di eleganza rilassata e bellezze naturali mozzafiato.

La storia di Montecito come rifugio per l’élite globale affonda le sue radici intorno al 1880, quando illustri viaggiatori iniziarono a scoprire le meraviglie di Santa Barbara. Il clima eccezionale e l’ambiente accogliente hanno sedotto molti visitatori facoltosi, spingendoli a stabilirsi in questa oasi californiana. Oggi, Montecito è noto per essere il luogo di residenza di celebrità del calibro di Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus e la coppia reale formata da principe Harry e Meghan Markle. Tuttavia, ciò che rende speciale Montecito non è tanto il glamour delle sue celebrità quanto la naturalezza con cui esse si integrano nella vita quotidiana della comunità.

Passeggiando lungo Coast Village Road o esplorando l’Upper Village, si respira un’atmosfera serena dove famosi attori o membri della nobiltà non sono oggetto di curiosità ma semplicemente parte del tessuto sociale locale. I residenti famosi e quelli meno noti condividono gli stessi spazi senza alcuna distinzione apparente: negozi raffinati, ristoranti gourmet dove gustare piatti squisiti all’aperto sotto il sole californiano o semplicemente godersi la lettura del giornale in tranquillità.

Ma se le personalità note aggiungono un tocco di fascino alla vita di Montecito, sono le risorse naturali a rubare veramente la scena. La zona offre oltre 15 sentieri escursionistici che si snodano attraverso colline rigogliose offrendo viste panoramiche straordinarie: dalla città di Santa Barbara fino alle remote Isole del Canale. Gli amanti dell’avventura possono scegliere tra passeggiate tranquille immersi nella natura oppure percorsi più impegnativi per scalatori esperti.

Le spiagge rappresentano un altro gioiello nel tesoro naturale di Montecito: da Fernald’s Point a Butterfly Beach passando per Miramar Beach fino al punto surfista rinomato Hammonds Point. Qui surfisti sfidano le onde mentre stand-up paddler esplorano le acque cristalline; barche a vela oscillano pigramente ancorate poco distante dalla costa creando uno scenario pittoresco quasi surreale.

Butterfly Beach merita una menzione particolare non solo per essere uno dei tratti costieri più incantevoli ma anche perché qui è possibile vivere momenti magici al tramonto grazie alla sua posizione privilegiata rivolta verso ovest; qui anche i cani possono godere della bellezza del luogo tenuti al guinzaglio dai loro proprietari. Montecito rappresenta una destinazione imperdibile per chi cerca un rifugio dal mondo frenetico quotidiano; un luogo dove lusso e natura convivono armoniosamente offrendo esperienze indimenticabili sia ai suoi illustri residenti sia ai fortunati visitatori.

Eventi a Montecito e Santa Barbara per il Natale e Capodanno 2024

Durante il periodo festivo, Montecito e Santa Barbara si trasformano in veri e propri angoli di paradiso natalizio, offrendo una vasta gamma di eventi che celebrano lo spirito del Natale e l’avvento del nuovo anno. Queste due perle della California diventano il palcoscenico di manifestazioni uniche che attraggono visitatori da ogni dove, desiderosi di immergersi in un’atmosfera magica fatta di luci scintillanti, decorazioni incantevoli e momenti indimenticabili.

A Montecito, le celebrazioni natalizie prendono vita nelle strade adornate a festa, dove piccoli negozi locali e boutique esclusive offrono idee regalo uniche e artigianali. Non mancano i tradizionali mercatini di Natale che profumano d’incenso, cannella e cioccolato caldo. Qui è possibile trovare tutto ciò che serve per decorare la casa o l’albero con ornamenti speciali o semplicemente passeggiare godendosi l’atmosfera gioiosa. Per entrare nello spirito natalizio si può acquistare l’albero di Natale perfetto da Lane Farms Christmas Patch, proprio come nei più romantici e natalizi film americani.

Santa Barbara, con la sua splendida cornice costiera, non è da meno. Il famoso “Parade of Lights” sul lungomare è uno degli eventi più attesi: una sfilata di barche illuminate a festa che solcano le acque antistanti la spiaggia al tramonto. Questo spettacolo luminoso sul mare crea un contrasto mozzafiato con il cielo notturno stellato ed è seguito da fuochi d’artificio che colorano l’orizzonte.

Il 22 dicembre ci sarà un brunch con Santa al The Steward Santa Barbara hotel. Fino al 12 gennaio al Santa Barbara Zoo si potranno vedere le splendide luminare dello zoo, le zoo lights. Pista di pattinaggio immancabile, così come i concerti di Natale e i pop up con delizie e cioccolato per tutti.

Una chicca è l’esperienza in crociera Holiday Harbour a bordo dell’iconica “Lil Toot” nella bellissima Santa Barbara. Mentre sali a bordo del Lil Toot decorato a festa, verrai trasportato in un paese delle meraviglie sul lungomare di allegria natalizia.

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024, entrambe le località organizzano eventi esclusivi come cene gourmet preparate da chef rinomati nei ristoranti più eleganti della zona. A mezzanotte, i festeggiamenti raggiungono il culmine con brindisi sotto le stelle mentre gli ultimi secondi dell’anno vecchio vengono scanditi fino all’inizio del nuovo anno.