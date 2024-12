Gli errori più comuni da evitare quando prepari la valigia per un viaggio

Un’esperta spiega quali sono gli errori più comuni da evitare quando si prepara una valigia per partire per un viaggio.

Prepararsi per un viaggio può trasformarsi in una fonte di stress, soprattutto quando si commettono errori comuni nel riempire la propria valigia. Ecco sette sbagli da evitare per rendere la preparazione e il viaggio stessi più piacevoli.

Marissa Hagmeyer, co-fondatrice e COO di Neat Method, sottolinea l’importanza del tempismo nell’iniziare a fare le valigie. Iniziare troppo presto o troppo tardi può aumentare lo stress pre-viaggio. La soluzione? “Inizia a riempire la valigia circa una settimana prima per un viaggio lungo e qualche giorno prima per uno breve“, consiglia Hagmeyer.

Gli errori nel preparare la valigia da evitare assolutamente

La dimensione e il tipo di bagaglio sono cruciali per un organizzazione efficiente. Una borsa troppo grande invita all’eccesso, mentre una troppo piccola richiede abilità nel piegare perfettamente ogni capo. Naeemah Ford Goldson di Restore Order Professional Organizing raccomanda: “Dimensiona il bagaglio in modo da avere solo un po’ di spazio in più“.

Quando lo spazio è limitato, è fondamentale ridurre al minimo i prodotti da bagno trasferendo i must-have in flaconi più piccoli. Questo non solo libera spazio nella valigia ma permette anche di mantenere inalterata la routine quotidiana senza dover ricordarsi all’ultimo momento degli oggetti essenziali come lo spazzolino.

Un guardaroba capsula ben pianificato può fare miracoli, consentendo di portare meno capi ma garantendo allo stesso tempo abbastanza outfit per ogni occasione del viaggio. “Pianifica un guardaroba capsula… Ciò consente di risparmiare spazio“, suggerisce Hagmeyer.

Pianificando di utilizzare il servizio lavanderia durante il viaggio si può notevolmente ridurre la quantità dei vestiti necessari nella valigia, suggerisce Ashley Murphy, co-fondatrice e CEO di Neat Method. Conoscere cultura, clima e codici d’abbigliamento della destinazione aiuta enormemente nella preparazione delle valige: “Più informazioni puoi ottenere sulla tua destinazione… più facile sarà prepararle“, dice Goldson.

Una lista dettagliata creata con anticipo è essenziale secondo Goldson: “Due settimane prima… crea una lista dettagliata“. Questo permette non solo una maggiore organizzazione ma anche tempo sufficiente per acquistare eventualmente ciò che manca. Evitando questi errori comuni nell’assemblaggio si può significativamente ridurre lo stress legato alla preparazione dei bagagli, rendendo sia l’imballaggio sia il viaggi stesso esperienze molto più piacevoli ed efficienti.