Colazione senza lattosio a Roma, gli indirizzi consigliati dal Gambero Rosso

Se cercate dove fare una colazione senza lattosio e trovare dolci, cornetti e cappuccini tra i migliori di Roma, ecco una lista del Gambero Rosso.

La ricerca di alternative vegetali e l’attenzione verso l’intolleranza al lattosio sono tematiche sempre più diffuse, soprattutto quando si parla di iniziare la giornata con il piede giusto. A Roma, trovare un cornetto senza burro che sia allo stesso tempo delizioso e rispettoso delle esigenze alimentari non è più un’utopia.

La capitale offre infatti una varietà di indirizzi dove la colazione si tinge di verde, senza rinunciare al gusto e alla tradizione. Ecco gli indirizzi selezionati dalla prestigiosa rivista Gambero Rosso.

Julietta Pastry & Lab: un’oasi per gli amanti del vegano

Julietta Pastry & Lab si distingue come un punto di riferimento per chi cerca dolci 100% vegetali nel cuore di Roma. La pasticceria brilla per la sua capacità di offrire croissant, pain au chocolat e maritozzi con panna, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità e un’attenzione maniacale ai dettagli, soddisfacendo così anche i palati più esigenti. Julietta Pastry and Lab – via Francesco Negri, 25

Cristalli di Zucchero: l’innovazione nei cornetti vegani

Cristalli di Zucchero è celebre per la sua produzione limitata ma eccezionale di cornetti vegani. La ricetta, che prevede l’uso di burro di cocco, olio di mais e grasso di karité, garantisce una sfogliatura perfetta, capace di competere con i tradizionali croissant al burro, dimostrando come l’innovazione possa incontrare la tradizione. Cristalli di Zucchero – via di Val Tellina, 114

Compagnia del Pane: rusticità e gusto

La Compagnia del Pane offre un’esperienza diversa, più rustica ma non meno appagante. Oltre a biscotti secchi vegani, pizzette e focacce, il locale si distingue per il suo cornetto vegano, che conquista per il suo impasto morbido e per il sapore genuino e pulito. Compagnia del Pane – viale dei Colli Portuensi, 515

Rinaldini: una pausa golosa per i viaggiatori

Rinaldini, situato nella vivace Terrazza Termini, rappresenta l’oasi perfetta per i viaggiatori in cerca di una pausa golosa. La selezione di croissant vegani farciti con confettura, unita a un servizio cordiale e veloce, rende questo posto ideale per chi desidera una colazione gustosa prima di un viaggio. Rinaldini – Piazza dei Cinquecento

Snug The Comfort Café: un angolo americano a Roma

Snug The Comfort Café offre un’esperienza unica nel Villaggio Prenestino, proponendo un angolo di America dove gustare bagel, brownies e banana bread 100% vegetali. L’ambiente intimo e accogliente, insieme a una vasta scelta di bevande calde, rende questo café un luogo adatto a tutti i gusti. Snug – The Comfort Café – via Fosso dell’Oso, 363/361

Café Merenda: dolcezza senza compromessi

Non si può parlare di colazione senza menzionare il Café Merenda, famoso per la sua Chiffon Cake “fluffosa”. Questa torta, completamente priva di latte o derivati, stupisce per la sua incredibile sofficità, dimostrando che è possibile indulgere nel dolce senza compromessi. Café Merenda – via del Gazometro, 5 a

Questi indirizzi non solo offrono alternative golose per chi segue una dieta priva di lattosio o sceglie consapevolmente prodotti vegetali; rappresentano anche luoghi d’incontro dove la qualità dei prodotti si unisce alla passione dei loro creatori per l’innovazione culinaria, rendendo ogni colazione un momento speciale.