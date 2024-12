Il “parco giochi dimenticato” riapre per Natale: il mistero affascinante riprende vita

Riapre il “parco giochi dimenticato” che finalmente riprende vita dopo la misteriosa chiusura. Contiene opere di artisti mondiali

Trentasette anni dopo la sua prima apparizione ad Amburgo, in Germania, il mondo sta per riscoprire un tesoro d’arte e divertimento che era stato dimenticato.

Si chiama Luna Luna. Questo parco divertimenti non convenzionale, ideato come il primo del suo genere al mondo interamente dedicato all’arte, ha fatto la sua comparsa nel cuore di New York al The Shed il 20 novembre. Con attrazioni e giostre create da artisti visionari del calibro di Basquiat, Haring, Lichtenstein e Hockney, Luna Luna offre un’esperienza unica nel suo genere.

Il fascino misterioso di Luna Luna

La storia di questo parco è avvolta nel mistero. Dopo il suo debutto ad Amburgo nel 1987, per ragioni mai completamente chiarite, le sue meraviglie furono sigillate in 44 container e lasciate a languire in Texas. Quasi dimenticati dal mondo fino a pochi mesi fa, quando sono stati riportati alla luce e trasferiti nella vibrante città di New York.

Luna Luna non è solo un parco divertimenti ma una vera e propria esposizione artistica interattiva che invita i visitatori a immergersi in un universo dove l’arte incontra il gioco. Aperto fino al 5 gennaio, offre ai suoi ospiti l’opportunità di vivere una “ludoteca delle sensazioni”, come molti hanno definito questa esperienza immersiva della durata di circa 75 minuti.

Ogni attrazione all’interno del parco è stata concepita con lo scopo di stimolare la fantasia dei visitatori attraverso colori vivaci, forme bizzarre e concetti innovativi che sfidano le convenzioni tradizionali dei parchi a tema. Oltre alle giostre artistiche, i visitatori possono godere di documentari che raccontano la storia del parco, archivi fotografici che immortalano momenti indimenticabili e spettacoli dal vivo con giocolieri e trampolieri che aggiungono magia all’atmosfera già incantata.

Il periodo natalizio rappresenta il momento perfetto per visitare Luna Luna: Forgotten Fantasy. La mostra si rivela essere una destinazione ideale sia per adulti alla ricerca di nostalgia sia per bambini desiderosi di esplorare mondi fantastici. Inoltre, all’interno della mostra è presente anche un negozio dove acquistare miniature delle giostre esposte – souvenir perfetti per portare con sé un pezzo dell’universo onirico creato dagli artisti.

I biglietti sono disponibili a partire da 44$ per gli adulti e 35$ per i bambini dai 3 ai 16 anni; vista la popolarità dell’esposizione si consiglia vivamente l’acquisto anticipato prima dell’arrivo a New York. Situata presso The Shed nei Hudson Yards al numero 545 W della trentesima strada (W 30th street), questa esposizione temporanea rappresenta una tappa imperdibile durante le festività nella Grande Mela.