Da qui si gode della vista più alta di Times Square: lo spettacolo di Capodanno è assicurato

Capodanno a Times Square è un must, ma sai qual è il luogo da dove si gode della vista migliore dei fuochi e del famoso Drop Ball?

Il Capodanno a Times Square, New York, è senza dubbio uno degli eventi più iconici e attesi al mondo. Ogni anno, migliaia di persone si radunano in questo crocevia vibrante per salutare l’anno vecchio e accogliere con entusiasmo quello nuovo. Il momento clou della serata è rappresentato dalla tradizionale “Drop Ball”, un evento che ha origine nel 1907 e da allora incanta il pubblico senza sosta. Proprio quando l’orologio segna le 23:59, una gigantesca sfera illuminata inizia la sua discesa dall’alto di Times Square, compiendo un viaggio di 60 secondi che culmina esattamente a mezzanotte.

Questo rito simbolico, accompagnato da un conto alla rovescia corale e festeggiamenti effervescenti, non solo segna l’inizio del nuovo anno ma rappresenta anche un momento di unità globale. Milioni di spettatori da ogni angolo del pianeta seguono l’evento attraverso trasmissioni televisive o piattaforme digitali, rendendo la Drop Ball non solo una celebrazione locale ma una vera e propria esperienza condivisa su scala mondiale.

Capodanno dal tetto più alto con vista su Times Square

Il Capodanno è un momento magico, un’occasione per dire addio all’anno vecchio e accogliere con entusiasmo quello nuovo. E quale modo migliore per celebrare se non ammirando la vibrante Times Square dall’alto, immersi in un’atmosfera esclusiva? Bar 54 offre proprio questa esperienza indimenticabile. Situato al 135 W 45th St., questo lounge sul tetto si erge come il più alto di New York, promettendo una vista senza pari sui festeggiamenti sottostanti. L’evento del 31 dicembre inizia alle ore 21:00 e continua fino alle 2:00 del mattino seguente, permettendo agli ospiti di immergersi pienamente nella magia della notte più lunga dell’anno.

Con un prezzo d’ingresso non certo alla portata di tutti, a partire da $1.399, Bar 54 si conferma come una delle location più esclusive per salutare l’anno vecchio e brindare all’arrivo del nuovo. Questo costo comprende non solo l’accesso a una vista mozzafiato ma anche servizi premium che garantiranno una serata indimenticabile. Per assicurarsi un posto in questa location da sogno è necessario muoversi con anticipo, dato che i biglietti sono disponibili online e tendono a esaurirsi rapidamente data l’esclusività dell’evento.

Celebrare il Capodanno al Bar 54 significa regalarsi un’esperienza di puro lusso e fascino, dove ogni dettaglio è curato alla perfezione per offrire ai fortunati partecipanti una notte che rimarrà impressa nei ricordi come il benvenuto più spettacolare al nuovo anno. La combinazione tra la posizione elevata, l’eleganza dell’ambiente e la qualità dei servizi fa di questo evento uno dei modi più straordinari ed emozionanti per vivere il passaggio dal vecchio al nuovo anno sopra le luci scintillanti di Times Square.