Dove mangiare la migliore torta Sacher di Vienna (e la ricetta “ufficiale”)

Dove mangiare la migliore torta Sacher di Vienna? Una guida per deliziarsi con un classico e la ricetta che arriva dal luogo in cui è nata

La torta Sacher, conosciuta anche come Sachertorte, è un dolce che affonda le sue radici nella ricca storia culinaria austriaca, precisamente a Vienna. La sua creazione risale al 1832 quando Franz Sacher, all’epoca un giovane apprendista pasticcere di soli 16 anni, si trovò a dover improvvisare un nuovo dessert per sorprendere gli ospiti del principe Metternich. Il risultato fu una torta al cioccolato densa e umida, farcita con uno strato sottile di marmellata di albicocche e ricoperta da una glassa lucida di cioccolato fondente. Questo dolce divenne rapidamente popolare tra l’aristocrazia viennese.

Con il passare degli anni, la torta Sacher ha continuato a guadagnarsi l’apprezzamento non solo in Austria ma in tutto il mondo, diventando uno dei simboli della pasticceria viennese. La sua fama è dovuta non solo alla squisitezza del gusto ma anche alla disputa legale per il diritto di chiamarsi “l’originale Sachertorte”. Questo contenzioso vide contrapposti l’Hotel Sacher e la pasticceria Demel negli anni ’30 del Novecento, entrambi sostenendo di detenere la ricetta originale tramandata da Franz Sacher. Dopo anni di battaglie legali, si giunse a un compromesso: l’Hotel Sacher ottenne il diritto esclusivo sul nome “Original Sachertorte”, mentre Demel poté decorare la sua versione della torta con un sigillo triangolare distintivo.

Oggi la Sachertorte continua ad essere una delle torte al cioccolato più amate e rappresentative dell’Austria. Viene preparata seguendo rigorosamente la ricetta tradizionale che prevede ingredienti semplici ma di alta qualità: cioccolato fondente puro al 100%, marmellata fatta in casa di albicocche austriache e zucchero finissimo. Servita con un velo di panna montata fresca sul fianco, questa torta offre un equilibrio perfetto tra il gusto intenso del cioccolato e l’acidità delicata dell’albicocca.

La storia della Sachertorte è quindi molto più che quella di una semplice torta; è una narrazione che intreccia innovazione culinaria giovanile, rivalità commerciali secolari e orgoglio nazionale. Ancora oggi rappresenta uno dei piaceri irrinunciabili per gli amanti del cioccolato in visita a Vienna o per coloro che desiderano portare nella propria cucina un pezzo della tradizione austriaca.

Dove mangiare la torta Sacher migliore a Vienna

Vienna, la capitale austriaca, è famosa per la sua ricca storia culturale, architettonica e culinaria. Tra le delizie gastronomiche che hanno reso celebre questa città vi è senza dubbio la torta Sacher, una prelibatezza al cioccolato con un cuore di marmellata di albicocche, ricoperta da una glassa di cioccolato fondente. Questo dolce iconico ha varie interpretazioni in tutta la città, ma alcuni luoghi si distinguono per la loro versione autentica e squisita della torta.

Il primo posto da non perdere è l’Hotel Sacher stesso. Situato vicino all’Opera di Stato di Vienna, questo hotel offre l’esperienza originale della torta Sacher dal 1832. La loro ricetta segreta tramandata attraverso generazioni garantisce un gusto autentico che ha conquistato il cuore di molti.

Un altro luogo imperdibile è il Café Demel, noto per essere stato il fornitore ufficiale della corte imperiale austriaca. Qui potrete gustare una versione leggermente diversa della torta Sacher, che si distingue per la sua marmellata abbondante e la glassa lucida al punto giusto.

Per chi cerca un’atmosfera più rilassata senza rinunciare alla qualità, il Café Central offre non solo una delle migliori versioni della torta Sacher in città ma anche un tuffo nella storia viennese. Aperto nel 1876, questo caffè era frequentato da personalità illustri come Trotsky e Freud ed oggi continua ad essere un punto d’incontro popolare sia per i locali che per i turisti.

Infine, non possiamo dimenticare Aida, una catena di pasticcerie sparsa in tutta Vienna. Con il suo arredamento rosa distintivo e le sedie in stile anni ’50, Aida offre una versione più accessibile ma ugualmente deliziosa della famosa torta.

Ricetta della torta Sacher dell’Hotel Sacher

INGREDIENTI:

PER L’IMPASTO AL CIOCCOLATO

130 g copertura di cioccolato fondente (cacao min. 55%)

1 baccello di vaniglia

150 g burro fuso

100 g Zucchero a velo

6 Uova

100 g zucchero semolato

140 g Farina di grano tenero

200 g Marmellata di albicocche

200 g zucchero semolato

150 g copertura di cioccolato fondente (cacao min. 55%)

Panna montata non zuccherata per guarnire

Prepara una casseruola (diametro: 24 cm)

PREPARAZIONE:

Preriscaldare il forno a 170°C. Foderare il fondo dello stampo a cerniera con carta da forno, ungere i bordi e

spolverizzare con un po’ di farina. Per l’impasto al cioccolato, sciogliere la copertura a bagnomaria e poi lasciarla

raffreddare leggermente.

Tagliate il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza e raschiate la polpa. Sbattere il burro ammorbidito con

lo zucchero a velo e la polpa di vaniglia utilizzando uno sbattitore elettrico con una frusta fino a ottenere un

composto soffice.

Separare le uova. Mescolare i tuorli d’uovo nel composto di burro uno alla volta. Ora aggiungi gradualmente la

copertura di cioccolato fuso. Montare gli albumi con lo zucchero a velo a neve ferma, quindi adagiarli sopra il

composto di burro e cioccolato. Setacciare la farina sul composto, quindi incorporare la farina e sbattere gli

albumi.

Versare il composto nello stampo a cerniera, lisciare la superficie e cuocere in forno (al centro) per 10-15 minuti,

lasciando la porta del forno aperta un dito. Poi chiudete il forno e fate cuocere la torta per altri 50 minuti.

Togliere la torta dal forno e allentare i lati dello stampo a cerniera. Adagiate con cura la torta su una gratella

rivestita di carta da forno e lasciatela raffreddare per circa 20 minuti. Solo allora togliete la carta da forno,

capovolgete la torta e lasciatela raffreddare sulla gratella.

Tagliare la torta a metà in senso orizzontale. Riscaldare e mescolare la marmellata fino a renderla liscia.

Spalmare la parte superiore delle due metà della torta con la marmellata e farle scorrere una sopra l’altra.

Spalmate anche la marmellata sui lati.

Per realizzare la glassa, mettete lo zucchero semolato in un pentolino con 125 ml di acqua e fate cuocere a fuoco

vivace per circa 5 minuti. Togliete lo sciroppo di zucchero dal fuoco e lasciatelo raffreddare leggermente. Tritare

grossolanamente la copertura, aggiungerla poco alla volta allo sciroppo e mescolare fino ad ottenere un liquido

denso.

COME VERIFICARE SE LA VETRATURA HA LA GIUSTA CONSISTENZA?

Versare un po’ di glassa su un cucchiaio di legno. Ora dovrebbe essere ricoperto lo strato di glassa spesso circa 4

mm. Se la glassa risultasse troppo densa aggiungi qualche goccia di sciroppo di zucchero per diluirla (per fare

questo sciogliete lo zucchero rimasto nel pentolino con un po’ di acqua calda). Fate attenzione a non scaldare troppo

la glassa, altrimenti raffreddandosi diverterà opaca anziché lucida. Versate il bicchiere tiepida in un colpo solo sulla superficie della torta e stendetela velocemente con una spatola. Lasciare indurire la glassa per qualche ora. Servire la torta Sacher guarnita con panna montata non zuccherata.