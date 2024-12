Machu Picchu, i nuovi itinerari alla scoperta della meraviglia del mondo

Nuove rotte per conoscere Machu Picchu sono a disposizione dei turisti. Tutto sui cambiamenti e gli itinerari a disposizione

Con queste novità all’orizzonte, pianificare il prossimo viaggio a Machu Picchu diventa ancora più emozionante: ora ci sono ancora più modi per scoprire i segreti nascosti tra le sue antiche mura incastonate tra le Ande Peruviane.

Dal primo di giugno, il santuario storico di Machu Picchu vive una rivoluzione nel modo in cui i visitatori potranno esplorare questa meraviglia del mondo moderno. Con l’introduzione di tre nuovi itinerari, ciascuno suddiviso in sottocategorie, gli amanti dell’avventura e della storia avranno l’opportunità unica di immergersi nelle incredibili attrazioni offerte dalla cittadella Inca sotto una nuova luce.

I nuovi itinerari per scoprire Machu Picchu

La decisione di ampliare le modalità d’accesso a Machu Picchu non è casuale ma risponde alla crescente domanda globale e al desiderio di garantire un’esperienza più ricca e meno affollata ai visitatori. Dal 1° giugno al 15 ottobre e nei giorni finali dell’anno 2024, fino a 5600 persone al giorno potranno varcare le soglie del santuario, permettendo così a un numero maggiore di turisti di godere delle bellezze enigmatiche e magiche che questo luogo ha da offrire.

Per facilitare l’accesso a questa esperienza senza precedenti, è stata lanciata la piattaforma tuboleto.cultura.pe. Da qui, viaggiatori da ogni angolo del pianeta possono acquistare i biglietti per i nuovi percorsi permessi all’interno della cittadella. Questa innovazione non solo semplifica il processo d’acquisto ma apre anche una finestra informativa su altri sette luoghi incredibili in Perù che meritano una visita.

I tre nuovi itinerari proposti offrono prospettive diverse su Machu Picchu:

Circuito Panoramico : Questo percorso è ideale per coloro che desiderano catturare la grandiosità del paesaggio dall’alto. Attraversando le kallancas e raggiungendo la piattaforma superiore, i visitatori possono scattare foto mozzafiato senza scendere nella zona urbana.

: Questo percorso è ideale per coloro che desiderano catturare la grandiosità del paesaggio dall’alto. Attraversando le kallancas e raggiungendo la piattaforma superiore, i visitatori possono scattare foto mozzafiato senza scendere nella zona urbana. Circuito della città Inka : È il percorso perfetto per chi vuole immergersi nella vita quotidiana degli Inca. Dalla Casa del Guardiano fino alla zona urbana con tutti i suoi monumenti principali come il Tempio del Sole e il Tempio delle Tre Finestre, questo itinerario offre un viaggio completo attraverso la storia e la cultura Inca.

: È il percorso perfetto per chi vuole immergersi nella vita quotidiana degli Inca. Dalla Casa del Guardiano fino alla zona urbana con tutti i suoi monumenti principali come il Tempio del Sole e il Tempio delle Tre Finestre, questo itinerario offre un viaggio completo attraverso la storia e la cultura Inca. Circuito della Regalità: Partendo dalla parte inferiore della meraviglia mondiale, questo itinerario limita le viste panoramiche ma compensa con accessi esclusivi alla zona urbana ed alle montagne Huchuypicchu e Waynapicchu. È un viaggio attraverso gli aspetti più intimi della vita regale degli Inca.

Ogni circuito è stato pensato per soddisfare diversi tipi di interesse: dal desiderio di panorami mozzafiato alla sete di conoscenza storica profonda o all’esigenza di un contatto più intimo con la natura circostante Machu Picchu. L’introduzione dei nuovi percorsi rappresenta non solo una novità assoluta nel modo in cui si può vivere uno dei siti archeologici più famosi al mondo ma anche un passo avanti significativo nella gestione sostenibile del turismo in quest’area delicata dal punto vista ambientale ed archeologico.